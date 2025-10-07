Crash test casco Shark Aeron GP: 4 stelle Sharp in sicurezza

Il casco Shark Aeron GP nel crash test Sharp è stato promosso con 4 stelle su 5 dall’ente inglese che testa i caschi moto dal 2007. Il casco Shark è l’ultimo di una lunga lista di test valutati su 32 impatti dello stesso modello nelle condizioni di prova più varie. Le prove del casco moto Shark, mirano a verificare il livello di protezione negli impatti riprodotti secondo la norma UN ECE 22.05. Ecco i risultati del test.

TEST DI IMPATTO E VALUTAZIONE SICUREZZA DEI CASCHI MOTO

Prima di vedere i risultati del crash test del casco Shark Aeron GP, ripercorriamo le modalità di prova della Sharp. Ogni modello di casco moto è sottoposto a 30 test di impatto lineari e 2 test di impatto obliqui. Per completare questi 32 test, sono necessari almeno 7 campioni dello stesso casco ma di taglie diverse. Gli impatti avvengono a tre velocità diverse (6, 7,5 e 8,5 metri al secondo):

impatto lineare : i caschi sono lasciati cadere contro superfici sia piatte che a forma di cordolo come quelle riscontrabili in incidenti stradali reali;

: i caschi sono lasciati cadere contro superfici sia piatte che a forma di cordolo come quelle riscontrabili in incidenti stradali reali; impatto obliquo: per valutare la resistenza all’abrasione superficiale del casco.

A proposito, sai che è entrato in vigore il nuovo regolamento 22.06? Ecco tutte le novità.

I PUNTEGGI NEI CRASH TEST DEI CASCHI MOTO

Le zone di impatto nei crash test caschi moto sono classificate in colori differenti da “Molto buono” a “Scarso”, in base all’energia residua trasmessa alla testa. La correlazione tra un colore e un livello di sicurezza è emersa da un’indagine sulle lesioni riportate al cervello in incidenti reali. I colori della zona di impatto si basano su valori di accelerazione e forza specifici:

Verde : forza fino a 275 g (limite di prova ECE 22.05 a 7,5 m/s);

: forza fino a 275 g (limite di prova ECE 22.05 a 7,5 m/s); Giallo : forza di picco fino a 300 g (il limite di prova British Standard 6658:1985 a 7,5 m/s utilizzato da SHARP come valore massimo consentito per un punteggio a 5 stelle);

: forza di picco fino a 300 g (il limite di prova British Standard 6658:1985 a 7,5 m/s utilizzato da SHARP come valore massimo consentito per un punteggio a 5 stelle); Arancione : forza di picco fino a 400 g;

: forza di picco fino a 400 g; Marrone : forza di picco fino a 420 g;

: forza di picco fino a 420 g; Rosso : forza di picco fino a 500 g;

: forza di picco fino a 500 g; Nero: forza di picco superiore a 500 g;

CRASH TEST CASCO SHARK AERON GP

Il crash test del casco Shark Aeron GP realizzato in fibra di carbonio (pesa 1,4 kg), è valutato con 4 stelle su 5. Nelle prove Sharp, il casco Shark ottiene il punteggio massimo in tutte le prove di impatto, ad eccezione dell’impatto laterale destro, dove il livello di protezione e assorbimento dell’energia sono comunque discreti. E’ un buon risultato e allineato a molti altri caschi moto se si considera anche che pochi caschi raggiungono le 5 stelle. Ricordate sempre che l’abbigliamento moto va indossato e provato prima dell’acquisto per essere certi che la taglia sia adatta. Leggi qui come scegliere la taglia giusta del casco.