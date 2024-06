Seggiolini bimbi per bicicletta: ecco quali sono i migliori nei test

Il Touring Club Svizzero (TCS), in collaborazione con ADAC e ÖAMTC, ha recentemente testato 16 modelli di seggiolini per bambini da montare sulle biciclette, ponendo particolare attenzione alla sicurezza, al comfort e alla praticità. I risultati del test hanno rivelato significative differenze tra i vari modelli e offrono preziose indicazioni per i genitori che desiderano trasportare in modo sicuro i propri figli.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEGGIOLINI BIMBI PER TRASPORTO IN BICI

I seggiolini sono stati valutati secondo diversi criteri:

Montaggio : Facilità e stabilità del montaggio sulla bicicletta.

: Facilità e stabilità del montaggio sulla bicicletta. Maneggevolezza : Comodità nell’uso quotidiano.

: Comodità nell’uso quotidiano. Comfort : Benessere del bambino durante il trasporto.

: Benessere del bambino durante il trasporto. Sicurezza : Protezione in caso di incidente.

: Protezione in caso di incidente. Lavorazione : Qualità dei materiali e della costruzione.

: Qualità dei materiali e della costruzione. Salute e Ambiente: Presenza di sostanze nocive nei materiali utilizzati.

DIFFERENZE TRA MODELLI E CONSIGLI SULL’ USO DEI SEGGIOLINI PER BICI

I seggiolini testati si dividono in due categorie principali: quelli che si montano sul tubo reggisella e quelli che si montano sul portapacchi. I modelli montati sul portapacchi hanno generalmente ottenuto risultati migliori, grazie alla maggiore facilità di montaggio e al comfort offerto al bambino.

Il TCS sottolinea l’importanza di far indossare il casco sia ai conducenti che ai bambini trasportati. Tuttavia, non tutti i seggiolini sono progettati considerando la compatibilità con il casco indossato dal bambino. È essenziale che il bambino possa essere allacciato al seggiolino senza dover togliere il casco e che la testa sia adeguatamente stabilizzata, anche se il bambino si addormenta. In questo test scopri quali sono i caschi bici più sicuri.

L’uso di seggiolini montati sul manubrio è fortemente sconsigliato dal TCS per motivi di sicurezza. In caso di incidente, il rischio di intrappolare e schiacciare il bambino è elevato. Pertanto, è preferibile optare per seggiolini montati sul tubo reggisella o sul portapacchi, che offrono una maggiore sicurezza.

SEGGIOLINI BICI PER BAMBINI MIGLIORI

I vincitori del test realizzato da ADAC, ÖAMTC e TCS sono:

OK Baby : entrambi i modelli di OK Baby sono risultati migliori in termini di comfort e sicurezza . In particolare, il modello montato sul tubo reggisella ha dimostrato un’eccellente capacità di assorbire le vibrazioni, risultando ideale per i viaggi su terreni accidentati. La funzione reclinabile e la buona protezione della testa hanno contribuito al loro punteggio.

: entrambi i modelli di OK Baby sono risultati . In particolare, il modello montato sul tubo reggisella ha dimostrato un’eccellente capacità di assorbire le vibrazioni, risultando ideale per i viaggi su terreni accidentati. La funzione reclinabile e la buona protezione della testa hanno contribuito al loro punteggio. Bellelli Mr. Fox: i modelli di Bellelli hanno mostrato un’ottima regolazione e un buon adattamento del casco del bambino all’incavo del seggiolino, migliorando il comfort e la sicurezza.

Mentre i prodotti sconsigliati sono i seggiolini bici Qibbel sono stati classificati come “non consigliati” a causa della presenza di sostanze tossiche vietate nell’imbottitura della cintura di sicurezza e della fragilità del poggiapiedi, che si è rotto sotto il carico massimo previsto.

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica a tutta larghezza.