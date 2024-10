Moto Euro 5 “fuorilegge” dal 2025: ondata di km 0 in vendita?

Come è noto, dal 1° gennaio 2025 si potranno immatricolare come nuove soltanto le moto, e tutti gli altri veicoli della categoria L, che rispettano lo standard d’omologazione Euro 5+. Significa che tutte le moto Euro 5, categoria ambientale introdotta solo nel 2020, quindi ancora piuttosto recente, saranno presto fuori dal mercato del ‘nuovo’. Circostanza che rischia di penalizzare i costruttori ma che potrebbe favorire i clienti in cerca di una buona occasione.

MOTO EURO 5: PER VENDERLE ANCHE NEL 2025 LA ‘CIAMBELLA DI SALVATAGGIO’ DEL KM 0

C’è infatti il serio rischio che i costruttori non riescano a smaltire da qui a fine anno le moto Euro 5 che hanno ancora in magazzino e che non potranno più vendere, come nuove, dal 1° gennaio. Cosa si fa in questi casi? Una prima opzione, permessa dalla normativa vigente, consiste nell’immatricolare le proprie giacenze ‘in deroga’ nella misura massima del 10% di quanto ciascun modello in giacenza aveva venduto nei due anni precedenti. Per esempio se un modello ha venduto 1.000 unità, il costruttore può immatricolarne e venderne al massimo 100. È una soluzione che però ha dei limiti perché può avere successo solo sui modelli reduci da un buon successo commerciale.

C’è poi una seconda possibilità per smaltire le moto Euro 5 invendute senza perderci troppo: autoimmatricolare dei veicoli per poi rivenderli come ‘km 0’. In pratica, esattamente come si fa con le auto, il costruttore invita il concessionario a targare un lotto di moto, che poi vengono subito rivendute sul mercato dell’usato. Per i clienti questa diventa una piccola pacchia: possono infatti acquistare moto praticamente nuove, magari non l’ultimissimo modello ma nuove, pagandole assai meno rispetto al prezzo di listino. Ovviamente c’è pure la concreta possibilità che da qui a fine dicembre ci sia una grande svendita di moto Euro 5 prima che ne venga inibita la vendita come nuove (invece, come km 0 o come usate sarà sempre possibile venderle).

MOTO E SCOOTER EURO 5+: COSA CAMBIA CON IL NUOVO STANDARD

Detto questo, visto che dal 1° gennaio 2025 si potranno vendere come nuove solo moto Euro 5+, ricordiamo cosa cambia con la nuova classificazione. Lo standard Euro 5+ introdurrà diverse novità, come ad esempio la diagnosi OBD 2, adottata parzialmente sulle omologazioni moto Euro 5, test di durabilità più severi e probabili riduzioni alla rumorosità. I nuovi requisiti di omologazione nel dettaglio includeranno: