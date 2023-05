Fare la Strada della Forra in moto è un must per qualsiasi centauro: si tratta infatti di un itinerario tra i più suggestivi in Italia, e non solo, che si incunea nella montagna in un susseguirsi di tornanti e gallerie molto suggestive. Si può percorrere anche in auto ma in moto è senz’altro più divertente, a patto di procedere con la dovuta prudenza. Dopo un periodo di chiusura a causa di una frana, la Strada della Forra è stata riaperta al pubblico con l’attivazione del senso unico a salire nel periodo estivo per evitare ingorghi.

Aggiornamento del 24 maggio 2023 con gli orari aggiornati del senso unico a salire per percorrere il tratto più stretto della Strada della Forra.

STRADA DELLA FORRA: DOVE SI TROVA E COME ARRIVARE

La Strada della Forra si trova a Tremosine, un piccolo Comune formato da tante piccole frazioni, affacciato sulla sponda nord-ovest del Lago di Garda, tra Limone e Gargnano, in provincia di Brescia. Si raggiunge sia da nord che da sud percorrendo la Gardesana occidentale (SS 45 bis) fino alla località Porto di Tremosine, dove si prende la deviazione, ben segnalata, che sale per 6 km fino alla frazione di Pieve attraverso la SP 38, meglio conosciuta, appunto, come Strada della Forra. Chi vuole può proseguire fino all’altra frazioncina di Vesio per un totale di 11 km. L’itinerario si può fare anche in discesa raggiungendo Vesio e Pieve da Limone sul Garda mediante la SP 115, scendendo poi verso Porto di Tremosine.

STRADA DELLA FORRA IN MOTO: L’ITINERARIO

Inaugurata nel 1913 e ricavata nella ‘forra’ (gola) del torrente Brasa, la Strada della Forra parte dai 65 metri del lungolago per arrivare ai 423 di Pieve o ai 626 di Vesio (e viceversa per chi la fa in discesa), inoltrandosi nel cuore della montagna in un alternarsi di curve a gomito, gallerie buie e strette e paesaggi mozzafiato sulla splendida cornice del Lago di Garda. Si tratta di un itinerario ‘a serpentina’ da percorrere lentamente non solo per la difficoltà del tracciato (in alcuni punti protetto soltanto da muretti molto bassi) ma soprattutto per gustarsi il panorama, la verde vallata, le rocce a strapiombo e i graziosi borghi. La Strada della Forra si può attraversare con relativa sicurezza anche di sera grazie alla scenografica illuminazione del percorso. L’importante è ricordarsi di guidare sempre con la massima prudenza e di tenere gli pneumatici moto in perfetta efficienza e sicurezza.

Pare che Winston Churchill l’abbia definita “l’ottava meraviglia del mondo”.

Nel 2008 proprio sulla Strada della Forra si è girata una spettacolare scena di inseguimento del film di 007 “Quantum of Solace”, con Daniel Craig nella parte di James Bond.

STRADA DELLA FORRA: SENSO UNICO, ORARI 2023

Al fine di evitare gli ingorghi soprattutto nel periodo estivo, il transito sulla Strada della Forra viene regolamentato dal senso unico a salire o dal senso unico alternato a seconda dell’orario o del periodo. Le regole del senso unico sono valide per tutti i i veicoli, comprese le moto. Ecco gli orari in vigore nel 2023:

dal 1° aprile al 12 novembre 2023:

– dalle 7:00 alle 10:00: accesso in entrambi i sensi di marcia (salita e discesa). Nel punto più stretto senso unico alternato regolato da semaforo (circa 3 minuti di attesa). Attenzione: l’ultima discesa completa a Lago è prevista alle 9:50;

– dalle 10:00 alle 19:00: senso unico a salire dal km 0+000 (località Porto di Tremosine, sulla SS 45 bis) al km 3+000 (località Forra di Tremosine). La successiva parte di strada dal km 3+000 alla frazione di Pieve resta sempre percorribile in entrambi i sensi di marcia (salita e discesa). Chi deve raggiungere il lago dalle colline può percorrere la SP 38 Tignalga che passa per Tignale o la SP 115 che da Vesio porta a Limone sul Garda;

– dalle 19:00 alle 23:00: accesso in entrambi i sensi di marcia (salita e discesa). Nel punto più stretto senso unico alternato regolato da semaforo (circa 3 minuti di attesa);

– dalle 23:00 alle 7:00: accesso in entrambi i sensi di marcia. Nel punto più stretto il semaforo resta lampeggiante.

I ristoranti sulla strada restano raggiungibili h24 in entrambi i sensi di marcia.

dal 13 novembre 2023 fino alla primavera 2024:

– accesso in entrambi i sensi di marcia (salita e discesa) durante tutto l’arco della giornata;

– nel punto più stretto senso unico alternato regolato da semaforo (circa 3 minuti di attesa).