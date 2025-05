Tre Cime di Lavaredo in moto: novità pedaggio nel 2025

Le Tre Cime di Lavaredo, uno dei simboli delle Dolomiti Patrimonio Unesco, rappresentano una meta imperdibile per gli amanti delle due ruote. La strada panoramica che conduce al Rifugio Auronzo, punto di partenza per ammirare queste maestose vette, è un’esperienza unica per i motociclisti, grazie ai suoi tornanti immersi in un paesaggio mozzafiato. Tuttavia, l’enorme afflusso turistico, che in estate raggiunge picchi di 7-8 mila presenze giornaliere, ha spinto il Comune di Auronzo di Cadore a introdurre importanti novità per il 2025, con l’obiettivo di regolamentare gli accessi e preservare l’ecosistema di questa fragile area alpina.

ESTATE 2025: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LE TRE CIME DI LAVAREDO

A partire dal 25 maggio 2025, il Comune di Auronzo di Cadore ha infatti avviato una fase sperimentale di un mese (con possibilità di proroga) per regolamentare l’accesso al Rifugio Auronzo. La novità principale riguarda l’obbligo di prenotazione online per tutti i veicoli, incluse le motociclette, attraverso il portale ufficiale auronzo.info. Questo sistema, simile a quello adottato per l’accesso a Venezia, consente di scegliere data e fascia oraria per la visita, garantendo un flusso controllato e riducendo le lunghe code che spesso si formano sul percorso, soprattutto in alta stagione. Per i motociclisti, il costo della prenotazione per il 2025 è di 26 euro, da pagare esclusivamente online sul sito indicato. L’obiettivo è scoraggiare il turismo ‘mordi e fuggi’ e promuovere una fruizione più consapevole e sostenibile.

PERCHÉ QUESTE MISURE?

Le Tre Cime di Lavaredo, situate al confine tra Veneto e Alto Adige, attirano ogni anno migliaia di visitatori, con numeri che possono superare le 7-8 mila presenze giornaliere nei periodi di punta. Questo afflusso massiccio ha generato problemi di congestione stradale, parcheggi selvaggi e un impatto significativo sull’ambiente. La sperimentazione del 2025 mira pertanto a:

ridurre l’overtourism . Limitando il numero di veicoli ammessi, si punta a preservare l’integrità del Parco Naturale Tre Cime e migliorare l’esperienza dei visitatori;

. Limitando il numero di veicoli ammessi, si punta a preservare l’integrità del Parco Naturale Tre Cime e migliorare l’esperienza dei visitatori; promuovere la mobilità green . In parallelo, è stato potenziato il servizio navetta (linea 444) da Dobbiaco e Cortina d’Ampezzo, attivo dal 31 maggio al 12 ottobre 2025, con prenotazione obbligatoria online. I motociclisti possono comunque optare per la strada panoramica, ma la navetta rappresenta un’alternativa ecologica per chi preferisce lasciare il mezzo a valle;

. In parallelo, è stato potenziato il servizio navetta (linea 444) da Dobbiaco e Cortina d’Ampezzo, attivo dal 31 maggio al 12 ottobre 2025, con prenotazione obbligatoria online. I motociclisti possono comunque optare per la strada panoramica, ma la navetta rappresenta un’alternativa ecologica per chi preferisce lasciare il mezzo a valle; garantire la sicurezza. La regolamentazione degli accessi riduce i rischi legati al traffico intenso e ai parcheggi non regolamentati.

CONSIGLI PER I MOTOCICLISTI CHE ACCEDONO ALLE TRE CIME DI LAVAREDO

Per chi pianifica un viaggio in moto alle Tre Cime di Lavaredo nel 2025, ecco alcune informazioni utili.

Prenotazione: accedete al portale auronzo.info con anticipo per riservare il vostro slot. Riceverete una conferma digitale da conservare sul vostro smartphone o da stampare.

Orari: la strada è aperta 24 ore su 24 durante la stagione estiva (da fine maggio a inizio novembre, salvo condizioni meteo avverse). Il personale del parcheggio è presente dalle 8:00 alle 20:00.

Alternative gratuite: i più allenati possono raggiungere il Rifugio Auronzo a piedi o in bicicletta, evitando il pedaggio. Il sentiero dal Lago di Antorno richiede circa 3 ore, ma regala un’esperienza immersiva nella natura.

Equipaggiamento: la strada è asfaltata e ben mantenuta, ma le condizioni meteo in quota possono cambiare rapidamente. Portate abbigliamento tecnico adeguato e controllate le previsioni prima di partire.

Per informazioni aggiornate, contattate il Casello Tre Cime al numero 0435.39109 o il Consorzio Turistico Tre Cime allo 0435.99603.