Castrol presenta il nuovo olio Power1 Ultimate con formula 5 in 1

Castrol è tra maggiori produttori mondiali di lubrificanti, e nel settore delle due ruote, solo i prodotti migliori sono apprezzati dai motociclisti. Per rinnovare il suo impegno, Castrol ha lanciato la sua nuova gamma di lubrificanti moto e scooter, denominata Castrol Power1 Ultimate. Un nuovo lubrificante che secondo l’azienda rappresenta un significativo passo avanti per chi cerca prestazioni elevate e durature, grazie all’innovativa Formula 5 in 1, che promette di migliorare cinque aspetti cruciali del funzionamento del motore: accelerazione, protezione dall’usura, fluidità nella guida, raffreddamento e durata complessiva.

TEST DI PROTEZIONE DA USURA CASTROL POWER1 ULTIMATE

I test condotti da Castrol hanno validato l’efficacia degli oli Power1 Ultimate. In un test di accelerazione condotto su un motore di motocicletta per simulare l’accelerazione da fermo, il lubrificante ha permesso al veicolo di percorrere otto metri in più rispetto a un lubrificante standard con viscosità 10W-50.

Non solo velocità e risposta: il Castrol Power1 Ultimate eccelle anche nella protezione dall’usura. Secondo i test della Sequenza IVA, Castrol spiega che il lubrificante offre una protezione superiore del 50% rispetto alle specifiche del settore.

TEST DI GUIDA CON OLIO MOTO CASTROL POWER1 ULTIMATE

Un altro aspetto cruciale per gli appassionati delle due ruote è la fluidità di innesto della frizione, soprattutto in situazioni di traffico intenso o durante lunghe percorrenze. I test effettuati utilizzando un banco prova con motore Kawasaki 636R hanno dimostrato che il Castrol Power1 Ultimate garantisce innesti della frizione graduali e privi di vibrazioni, offrendo una guida fluida e confortevole, sia su strada che su pista.

Per quanto riguarda il raffreddamento, uno dei problemi più frequenti per i motori sottoposti a sollecitazioni elevate, il Castrol Power1 Ultimate si è rivelato capace di mantenere temperature ottimali anche in condizioni estreme – spiega Castrol. Test approfonditi su 12.000 km, condotti in situazioni particolarmente gravose, hanno confermato la capacità del lubrificante di mantenere il motore a una temperatura ideale, prevenendo il rischio di surriscaldamento.

Infine, un test condotto su una distanza di 48.000 km, simulando condizioni di gara, ha dimostrato che il lubrificante riesce a preservare la potenza del motore anche su lunghe percorrenze, garantendo prestazioni costanti e affidabili nel tempo.

PACKAGING CASTROL CON -20% DI PLASTICA

Oltre ai vantaggi tecnici, Castrol ha spiegato il suo impegno concreto verso la sostenibilità con la nuova gamma Power1 Ultimate. Il packaging è stato ripensato nell’ambito della strategia PATH360, che punta a ridurre l’impatto ambientale attraverso una significativa riduzione dell’uso di plastica. Il nuovo design del flacone da cinque litri, lanciato in Europa nel 2023, utilizza il 20% di plastica in meno rispetto al precedente, contribuendo a un risparmio di oltre 1.000 tonnellate di plastica all’anno.