Come fare benzina con la moto: 5 consigli utili

In alcuni Paesi europei (ad esempio in Spagna) esistono stazioni di servizio fatte apposta per i motociclisti. Ma quando non ci sono e dobbiamo fare benzina al self, quali sono le differenze tra auto e moto da considerare? Ecco i nostri consigli per fare benzina con la moto senza commettere errori.

1. FARE BENZINA CON LA MOTO: L’IMPORTANZA DEL LATO GIUSTO

Un classico errore di distrazione è avvicinarsi al distributore dal lato destro per scendere più comodamente dalla moto. Il lato migliore con cui accostare alla colonnina è il sinistro, cioè quello del cavalletto laterale, perché il serbatoio si inclina in quella direzione ed è più facile fare rifornimento. Mettere la moto sul cavalletto centrale per fare entrare più benzina è un’abitudine ereditata dagli automobilisti passati alle due ruote. Rispetto alle auto, le moto hanno sempre bisogno di una porzione di aria nel serbatoio, per piegare in curva. Fortunatamente i serbatoi sono progettati a prova di inesperto e non consentono il pieno fino all’orlo.

2. LA DISTANZA DI SICUREZZA PER FARE BENZINA CON LA MOTO

Il distributore di benzina non è come il casello autostradale: tutte le manovre necessarie per fare rifornimento con la moto richiedono spazio. La distanza giusta è circa 1,5 metri dall’erogatore. Un errore di valutazione può costringerci a spostare la moto con difficoltà, o esporci al rischio di urtarla e farla cadere.

3. LE MANOVRE AL DISTRIBUTORE DI BENZINA

La caduta della moto al distributore è un classico, a cui si capita di assistere spesso durante i viaggi in moto. Può sembrare scontato per i più esperti, ma ricordiamo ai neofiti di non muovere la moto restando dal lato del cavalletto. Per spostarla a motore spento, restiamo in sella o teniamola alla nostra sinistra, in modo da avere il cavalletto come appoggio se dovessimo perdere l’equilibrio o la presa.

4. FARE BENZINA CON LA MOTO: ATTENZIONE AL PAVIMENTO SDRUCCIOLEVOLE

A volte i piazzali di rifornimento sono una vera e propria trappola, perché spesso sono bagnati o sporchi di sostanze oleose. Quando non siamo sicuri del grip, il trucco dell’endurista è quello di usare il freno posteriore. In più noi vi suggeriamo di mettere i piedi a terra con cautela, perché, nel momento in cui si appoggia tutto il peso da un lato, anche una minima incertezza può avere conseguenze spiacevoli.

5. PAGAMENTO AL DISTRIBUTORE DI BENZINA CON LA MOTO

Nel fare benzina con la moto abbiamo bisogno delle mani libere, ma non poggiate mai il portafoglio sulla colonnina del distributore o su quella per il pagamento. Potreste non essere fortunati. Infine, considerati i continui aumenti, vi lasciamo qualche consiglio su dove trovare il prezzo benzina più basso.