Coupon eBay EICMA 2022: accessori moto e scooter in promo

In occasione di Eicma 2022 eBay ha attivato la promozione su ricambi, abbigliamento e accessori moto online a prezzi scontati: ecco come funziona

Manca poco ad Eicma 2022, qui tutti gli orari, prezzi biglietti e info utili, e in occasione dell’evento più atteso dagli appassionati di due ruote, anche eBay ha pensato a una promo speciale di sconti. Gli appassionati di due ruote hanno un’occasione da non perdere di acquistare ricambi e accessori moto online a prezzo scontato. La campagna di promozioni eBay per Eicma inizia oggi e termina alcuni giorni dopo la fiera ma bisogna seguire alcune indicazioni per sfruttare al meglio gli sconti su un’ampia varietà di prodotti per la manutenzione, l’abbigliamento moto e tanto altro. In questo articolo vi spiegheremo come approfittarne subito. Abbiamo pensato di individuare anche alcuni accessori moto a prezzi scontati dai venditori professionali partner di eBay per aiutarvi in un’esperienza di acquisto facile e veloce. Ecco come funziona la promozione eBay Tutto per moto e scooter Eicma 2022.

COUPON EBAY EICMA 2022: GLI SCONTI ACCESSORI MOTO ONLINE

La promozione Tutto per moto e scooter di novembre 2022 è valida senza limiti con sconti eBay fino ad oltre il 60% in meno del prezzo normale di vendita. E’ utilizzabile per l’acquisto di ricambi, gadget, abbigliamento e accessori moto in vendita su eBay durante il periodo di validità:

– inizio promozione, 2 novembre 2022, ore 9:00;

– fine promozione, 16 novembre 2022, ore 23:59;

– nessun limite di utilizzo o di spesa.

LE CATEGORIE DI PRODOTTI A PREZZI SCONTATI SU EBAY PER EICMA 2022

Per poter utilizzare gli sconti eBay Tutto per moto e scooter basta semplicemente individuare i prodotti più vantaggiosi in promozione nelle varie categorie:

– Caschi moto in promozione su eBay;

– Abbigliamento moto in promozione su eBay;

– Protezioni moto in promozione su eBay;

– Manutenzione e pulizia in promozione su eBay;

– Bagagli per moto in promozione su eBay;

– Moto d’epoca in promozione su eBay;

– Ricambi per moto in promozione su eBay;

– Ricambi e accessori per scooter in promozione su eBay;

– Pneumatici moto e scooter in promozione su eBay.

Per velocizzare la ricerca di ricambi e accessori che ti interessano, metti nel garage virtuale myGarage eBay moto e scooter di famiglia con Marca, Modello, Motore e Allestimento. Potrai sapere subito se i prodotti sono compatibili o meno ed evitare un acquisto errato.

ACCESSORI MOTO CON LO SCONTO SU EBAY A NOVEMBRE 2022

Qui di seguito abbiamo selezionato alcuni esempi di prodotti a prezzi scontati su eBay. Ma ricordate che con la promozione eBay Tutto per moto e scooter, potete sfruttare gli sconti su qualsiasi prodotto in vendita:

– Casco Modulare Apribile per Moto Touring con Visiera e filtro solare – eBay;

– Giacca Moto Sport Touring in Cordura sfoderabile – eBay;

– Detergente Pulizia Moto Flacone a Spruzzo PETRONAS DURANCE Bike Degreaser – eBay;

– Borsa Da Serbatoio Moto Magnetica Attacco Calamite o Cinghie Universale – eBay;

– Pneumatici Moto Pirelli Diablo Supercorsa Sp V2 Nuovi Coppia Gomme 120 + 180 – eBay.