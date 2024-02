Immatricolazioni moto a gennaio -1%, gli scooter restano a galla

Il mercato nazionale delle due ruote a motore, pur partendo senza sussulti nel primo mese dell’anno, offre una panoramica interessante del suo attuale trend. L’effetto combinato degli annunci degli incentivi all’acquisto di moto e scooter green e della rapida esauribilità di quelli dedicati ai veicoli con motore endotermico ha contribuito a determinare una lieve flessione del 1,1% rispetto a gennaio 2023. Questo quadro si delinea attraverso il comunicato stampa diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che fornisce preziose informazioni sull’andamento delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori a gennaio 2024.

IL BILANCIO DI GENNAIO: TIMIDO RALLENTAMENTO E SEGMENTAZIONE DEL MERCATO MOTO

Dopo quindici mesi in continua crescita, gennaio 2024 segna un primo timido rallentamento, con un bilancio di 21.080 unità vendute, registrando una flessione dell’1,12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Analizzando i segmenti del mercato, emerge una sostanziale parità tra moto e scooter:

moto , 9.370 immatricolazioni;

, 9.370 immatricolazioni; scooter , 10.699 (-0,23%);

, 10.699 (-0,23%); ciclomotori, 1.011 (-9%);

IL MERCATO ELETTRICO A DUE RUOTE: RITARDI E SFIDE A GENNAIO

Il mercato moto elettrico, nonostante le sue promesse, affronta alcune sfide significative nel corso del primo mese del nuovo anno. I ritardi nella riattivazione della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, ripartita solo il 23 gennaio scorso, si riflettono in una contrazione del mercato degli elettrici. Gennaio 2024 si chiude con soli 356 veicoli venduti, registrando un calo del 58,99% rispetto allo stesso periodo del 2023. La peggiore performance è attribuibile agli scooter elettrici, che subiscono una perdita significativa del 65,46 punti percentuali, con 201 veicoli immatricolati.

TOP 10 MOTO PIÙ VENDUTE A GENNAIO 2024

Le moto più vendute a gennaio 2024 vedono in testa la preferita dagli italiani per il prezzo vantaggioso, subito seguita da una Best Seller che di sicuro non si sceglie per il prezzo. Ecco i dati di vendita diffusi dall’ANCMA (fonte Ministero dei Trasporti):