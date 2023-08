Immatricolazioni moto e scooter: +17% a luglio, in calo gli EV

Il mercato motocicli in Italia continua la sua ascesa, dopo un primo semestre 2023 in forte crescita, con un incremento del +16,8% rispetto al 2022, il mese di luglio conferma la tendenza positiva. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), le vendite di moto, scooter e ciclomotori hanno registrato un aumento del +16,9% a luglio 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ecco tutti i dati dell’analisi in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI SCOOTER, MOTO E CICLOMOTORI A LUGLIO 2023: +17% IN MEDIA

Nonostante una leggera contrazione nel settore dei ciclomotori e dei veicoli elettrici, l’attrazione degli italiani per i veicoli a due ruote rimane salda. Questa dinamica positiva è stata sottolineata anche da Paolo Magri, presidente ANCMA, che ha osservato come “il mercato ha quasi raggiunto i volumi di vendita dei primi dieci mesi dell’anno scorso, un segnale molto promettente che rafforza il ruolo dei nostri prodotti nel panorama della mobilità e del tempo libero”. Analizzando i dettagli, luglio ha registrato un incremento significativo (+16,98%), pari a 38.478 veicoli immessi sul mercato così ripartiti:

immatricolazioni scooter , con 20.999 unità e un aumento del +23,15% rispetto all’anno precedente;

, con 20.999 unità e un aumento del rispetto all’anno precedente; moto , con 15.084 unità ( +14,51% );

, con 15.084 unità ( ); ciclomotori in calo del -10,23%, con 2.395 veicoli venduti.

MERCATO MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2023

Complessivamente il mercato complessivo mantiene una solida performance, secondo i dati di ANCMA con una crescita del 16,91%, in linea con l’andamento di luglio. Ancora una volta, gli scooter coprono la fetta maggiore con un aumento del +24,63% e 123.470 unità vendute nei primi 7 mesi dell’anno. Anche le moto mostrano un’evoluzione positiva, con un aumento del +13,33% e 104.557 veicoli immatricolati. I ciclomotori, con 12.401 unità registrate, fanno segnare invece una flessione, -13,38%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MERCATO ELETTRICO A DUE RUOTE IN ITALIA A LUGLIO

Il mercato dei veicoli elettrici a due ruote continua a riscontrare difficoltà, con un calo del -35,59% a luglio e 1.397 veicoli immessi sul mercato. Gli scooter elettrici risultano particolarmente più colpiti, con volumi quasi dimezzati rispetto a luglio 2022 e soli 735 mezzi venduti. Anche il bilancio dei primi sette mesi dell’anno mostra un calo del -23,25%, con un totale di 8.640 veicoli elettrici venduti.