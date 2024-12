Immatricolazioni moto e scooter: +8,8% a fine 2024

Il mese di novembre 2024 si conferma un mese decisamente positivo per il mercato delle due ruote a motore in Italia, secondo i dati forniti da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori registrano un incremento significativo dell’8,8% rispetto allo stesso mese del 2023, consolidando una tendenza positiva che caratterizza l’intero anno. Tale risultato, attribuibile in parte al continuo interesse degli italiani per una mobilità più efficiente e flessibile, si inserisce in un contesto di transizione tecnologica verso i nuovi standard di omologazione EURO 5+ obbligatori per tutte le immatricolazioni dal 2025.

FINE ANNO IN RIPRESA PER LE DUE RUOTE: I NUMERI DI NOVEMBRE

Nel dettaglio, il mercato delle due ruote a novembre ha immatricolato complessivamente 18.278 veicoli, con i ciclomotori a guidare la crescita mensile. Questo segmento ha infatti segnato un incremento del +12,3%, corrispondente a 1.172 unità vendute, il miglior risultato mensile del 2024, considerando una costante contrazione delle vendite nel lungo periodo. Seguono gli scooter, protagonisti di una crescita del +10,6% con 9.272 unità immesse sul mercato, e infine le moto, che con 7.834 mezzi registrano un incremento del +6,4%.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER IN 11 MESI 2024

Grazie al risultato di novembre, il totale delle immatricolazioni nei primi undici mesi del 2024 raggiunge quota 343.724 unità, superando con un mese di anticipo i volumi del 2023 (337.773 veicoli) e attestandosi a un +4,8% annuo. Tra i segmenti principali, le moto crescono del 6,1% con 149.688 veicoli immatricolati, mentre gli scooter segnano un aumento del 4,7%, raggiungendo 176.816 unità. Resta in controtendenza il segmento dei ciclomotori, che registra un calo del 4,1% con 17.220 unità.

L’ASCESA DEI QUADRICICLI ELETTRICI

Oltre alle due ruote, si segnala l’ottima performance dei quadricicli, che nei primi undici mesi del 2024 registrano una crescita del 24,3%, pari a 18.522 unità vendute (lo abbiamo raccontato anche nel 4° Aftermarket Report parlando dell’impatto sull’IAM). In particolare, i quadricicli leggeri per il trasporto di persone trainano il segmento, con 16.217 unità (+29,9%). Degna di nota è anche l’avanzata dei quadricicli elettrici, che rappresentano il 68% del mercato e crescono del 34,8%.

Per quanto riguarda i veicoli a due ruote elettrici, il mercato chiude il mese di novembre con un incremento del 26% (693 unità immatricolate). Tuttavia, il bilancio complessivo dell’anno rimane negativo, con una flessione del 17,5% rispetto al 2023 e un totale di 9.650 veicoli venduti.