Immatricolazioni moto, scooter e ciclomotori: a maggio +11,8%

Il mercato delle due ruote in Italia continua a crescere a ritmi sostenuti, nonostante le difficoltà per i ciclomotori, le immatricolazioni di scooter e moto volano. Secondo i dati diffusi da ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, nel mese di maggio le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno registrato un incremento del +11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del quinto mese consecutivo in cui il mercato delle due ruote fa registrare una crescita a doppia cifra, confermando l’andamento positivo del 2023. Ecco i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI A MAGGIO 2023

Secondo i dati di vendita raccolti da ACEM, l’associazione europea dei costruttori, l’Italia si conferma il primo mercato in Europa per il settore delle due ruote a motore. Ma andiamo nel dettaglio dei numeri. Nel mese di maggio 2023, il mercato delle due ruote a motore ha fatto segnare 42.884 immatricolazioni, con una crescita dell’11,84% rispetto allo stesso periodo del 2022. La performance dei segmenti è stata molto equilibrata:

scooter hanno registrato una crescita del +12,2% e targato 372 mezzi;

hanno registrato una crescita del e targato mezzi; moto hanno visto crescere i loro volumi del +11,38% , pari a 198 veicoli immatricolati;

hanno visto crescere i loro volumi del , pari a veicoli immatricolati; ciclomotori, dopo un inizio difficile, hanno recuperato crescendo del +12% con 314 immatricolazioni.

IMMATRICOLAZIONI MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI DA INIZIO 2023

Ma è il dato cumulato dei primi cinque mesi del 2023 che fa davvero impressione: il mercato delle due ruote a motore è cresciuto del +20,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, mettendo in strada 159.069 immatricolazioni. La crescita più significativa è stata quella degli scooter, che hanno segnato un aumento del 29,56% e targato 78.872 mezzi. Seguono le moto con una performance del +15,13% pari a 72.510 unità. Infine, anche i ciclomotori stanno recuperando terreno, passando dal -34% di gennaio al -4,38% di maggio, immettendo sul mercato 7.687 mezzi.

IMMATRICOLAZIONI VEICOLI A DUE RUOTE E A ZERO EMISSIONI

Il bilancio di ANCMA fa notare anche il risultato positivo del mercato elettrico, che sembra essersi ripreso dagli affanni di inizio anno. A maggio, infatti, i veicoli a zero emissioni hanno segnato un incremento del +44,84% e 1.809 immatricolazioni, trascinati dal segmento dei ciclomotori, che hanno registrato una performance del +136,76% e 876 unità.