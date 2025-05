Postura corretta in moto: come regolare manubrio, leve e pedane

Avere una postura corretta in moto è fondamentale per garantire comfort, sicurezza e un perfetto controllo del mezzo, specialmente durante i lunghi viaggi, soprattutto in coppia. Le motociclette escono di fabbrica con una configurazione standard, pensata per adattarsi alla maggior parte dei conducenti, ma ciò non significa che non si possa intervenire per personalizzare la posizione di guida. Scopriamo insieme come regolare manubrio, leve e pedane per migliorare la postura in sella, ricordando che è sempre bene riferirsi al libretto di istruzioni della moto e in caso di dubbi o inesperienza farsi aiutare in officina.

1. LA POSTURA CORRETTA IN MOTO

La postura ideale in sella moto deve consentirci il pieno controllo del mezzo e, allo stesso tempo, un adeguato comfort di guida. Sedendoci sulla moto dobbiamo posizionarci in maniera tale che, afferrando il manubrio:

le braccia non siano completamente distese o troppo chiuse all’altezza del gomito : ciò, infatti, potrebbe renderci impossibile o difficoltosa la rotazione del manubrio.

: ciò, infatti, potrebbe renderci impossibile o difficoltosa la rotazione del manubrio. e gambe, allo stesso modo, non devono essere completamente distese perché questa posizione non ci consente di apportare l’adeguata pressione sulle pedane in caso di necessità.

La moto nella sua configurazione di serie permette determinate modifiche, ad esempio le naked consentono di regolare la rotazione del manubrio e determinate sportive la regolazione dei semimanubri. In altri casi siamo però costretti ad acquistare componenti aftermarket per personalizzare la postura di guida. Per la nostra sicurezza è sempre consigliabile ottimizzare queste regolazioni sulla moto, in caso di emergenza avremo maggior controllo del veicolo e libertà di correzione per una perdita di aderenza improvvisa, dovuta allo sporco sull’asfalto o ad altri fattori.

2. REGOLAZIONE DEL MANUBRIO MOTO



Il manubrio della moto è uno degli elementi più facili da regolare e incide molto sulla tua postura. Se le braccia risultano troppo tese o troppo piegate, puoi agire svitando gli attacchi sulla piastra di sterzo per ruotare il manubrio in avanti o indietro. Questo ti consente di avvicinare o allontanare i comandi dalla seduta, migliorando il comfort. Attenzione: assicurati che, sterzando completamente il manubrio, questo non urti carene o serbatoio.

Per le moto sportive dotate di semimanubri, la regolazione è spesso più limitata. In questi casi puoi optare per semimanubri aftermarket, regolabili in altezza e inclinazione, da fissare sugli steli della forcella.

3. REGOLAZIONE DELLE LEVE SULLA MOTO

La regolazione delle leve del freno e della frizione è semplice ma molto efficace. L’obiettivo è creare una linea continua dal gomito fino alle dita, evitando angoli o sforzi innaturali. Ecco come efefttuarla:

Svitare i collarini delle leve.

delle leve. Ruotare la leva fino a trovare l’angolazione ideale.

la leva fino a trovare l’angolazione ideale. Stringere nuovamente i collarini.

Una leva ben posizionata ti permette di frenare o azionare la frizione senza affaticare il polso o le dita.

4. REGOLAZIONE DEI PEDALI: CAMBIO E FRENO

Anche se le pedane della moto sono generalmente fisse (a meno di sostituzioni aftermarket), è possibile agire sulla posizione del pedale del freno e del cambio per migliorare l’ergonomia.

Regolazione del Cambio sulla moto, si può effettuare così:

Svitare i controdadi sull’asta di collegamento .

. Ruotare l’asta fino a ottenere l’altezza desiderata.

fino a ottenere l’altezza desiderata. Serrare nuovamente i dadi.

Regolazione del pedale Freno posteriore:

Svitare i controdadi dell’asta posteriore.

dell’asta posteriore. Ruotare fino a trovare la posizione ottimale.

fino a trovare la posizione ottimale. Verificare che il freno posteriore e la luce stop funzionino correttamente.

L’obiettivo è mantenere la caviglia a circa 90°, con i pedali facilmente raggiungibili senza pressioni involontarie.

5. FAQ – POSTURA CORRETTA IN MOTO

1. Come capire se la postura in moto è corretta?

Devi sentirti rilassato, senza tensioni su spalle, braccia o gambe. I comandi devono essere facilmente raggiungibili e la posizione deve permettere movimenti rapidi e sicuri.

2. È possibile regolare le pedane di serie?

Nella maggior parte dei casi no, a meno che non si montino pedane regolabili aftermarket o la moto sia predisposta per questa funzione.

3. Le leve della frizione e del freno si possono regolare su tutte le moto?

Quasi tutte le moto moderne permettono la regolazione delle leve in altezza. Alcune hanno anche leve regolabili in distanza dalla manopola.

4. Che vantaggi danno i semimanubri aftermarket?

Permettono di personalizzare altezza, inclinazione e distanza, migliorando la postura e il controllo, soprattutto su moto sportive.

5. Quali strumenti servono per regolare manubrio, leve e pedali?

Generalmente bastano una serie di chiavi a brugola, chiavi inglesi e un po’ di pazienza. Verifica sempre il serraggio dopo ogni regolazione.