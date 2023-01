Immatricolazioni scooter e ciclomotori: +59% nel 2022

Le immatricolazioni degli scooter in Italia fanno segnare una crescita record del +59% a fine 2022. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). In rapida crescita sono anche i quadricicli leggeri soprattutto nei centri urbani e gli scooter elettrici. Ecco i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI DUE RUOTE: OLTRE 23 MILA NEL 2022

Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici in Italia continuano a crescere secondo i dati del rapporto ANCMA sull’andamento 2022 del mercato dei quadricicli e dei veicoli elettrici a due ruote presentato stamane a Milano. “Nel 2018 il sell out faceva segnare poco più di 4.200 veicoli”, a fine 2022 invece il mercato delle due ruote e dei quadricicli conta 23.300 immatricolazioni. “Il nostro è il settore che cresce di più nell’ambito della mobilità elettrica, siamo di fronte a numeri significativi”, ha commentato il presidente di ANCMA Paolo Magri. “È un momento molto interessante per le due ruote: oggi l’elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell’8% dell’intero mercato e affianca un’offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa”.

IMMATRICOLAZIONI MOTO SCOOTER E CICLOMOTORI NEL 2022

Le immatricolazioni di veicoli a due ruote nel 2022 secondo il rapporto ANCMA mostrano un’apertura dei privati all’utilizzo dei veicoli elettrici in città:

ciclomotori , +53,3% con 5.904 mezzi immatricolati;

, +53,3% con 5.904 mezzi immatricolati; scooter , +56,9% e 9.896 veicoli immatricolati;

, +56,9% e 9.896 veicoli immatricolati; moto , 540 unità immatricolate e +7,5%;

, 540 unità immatricolate e +7,5%; quadricicli elettrici, 7.043 veicoli e una crescita del +74,1%.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER PER CITTA’

Per quanto riguarda invece la distribuzione sul territorio, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le tre città con la più alta densità di veicoli elettrici. Mentre sono Catania e Palermo le province dove il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali negli ultimi due anni. Sud Italia che si conferma protagonista anche nell’incremento – sempre tra il 2020 e il 2022 – del mercato dei quadricicli con Palermo, Catania e Napoli, che salgono sul podio dei territori con le migliori performance. Torino è invece la città dove si è assisto alla maggiore crescita percentuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo, mentre Catania, Bergamo e Trento si prendono le prime tre posizioni per il segmento dei ciclomotori.