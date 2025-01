Incentivi bici elettriche Emilia Romagna 2025: come richiederli

Anche quest’anno la Regione Emilia Romagna incentiva l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di bici elettriche o di cargo bike, sempre elettrici. Per il 2025 possono essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio e le domande possono essere inviate fino al prossimo 1° luglio. Continua a leggere per scoprire come richiedere gli incentivi per le bici a pedalata assistita in Emilia Romagna.

CHI PUÒ RICHIEDERE GLI INCENTIVI BICI ELETTRICHE 2025 IN EMILIA ROMAGNA

Il contributo è rivolto ai cittadini residenti nei 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna (leggi elenco) situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria.

Possono presentare domanda ai fini della concessione degli incentivi le persone fisiche maggiorenni residenti (e non quelle solo domiciliate o con residenza temporanea) in uno dei suddetti Comuni, che dovranno risultare intestatarie della fattura di acquisto e intestatarie o cointestatarie del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo.

INCENTIVI EMILIA ROMAGNA 2025 BICI ELETTRICHE: IMPORTO DELLO SCONTO

Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2025 sono pari a 2.655.000 euro, mentre l’entità del contributo ammonta a:

fino a 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica (a pedalata assistita);

per l’acquisto di una bici elettrica (a pedalata assistita); fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike elettrica (a pedalata assistita).

Il contributo non può superare il 50% del costo del mezzo.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI BICI ELETTRICHE 2025 EMILIA ROMAGNA

La domanda di contributo dev’essere presentata esclusivamente per via telematica, dalla persona fisica residente in uno dei 207 Comuni ammessi al beneficio, seguendo la procedura guidata nell’apposita piattaforma digitale, cui si accede solo con credenziali SPID, CIE o CNS.

I tempi di presentazione della domanda decorrono dal 9 gennaio 2025 e scadono a esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12:00 del 1° luglio 2025. Gli acquisti finanziabili devono riferirsi esclusivamente a quelli effettuati dal 1° gennaio al 1° luglio 2025.

La documentazione da allegare, pena il rigetto della domanda, consiste in:

marca da bollo di 16 euro , che deve essere nuova e va annullata attaccandola a questo modulo, scrivendo anche i dati indicati sulla marca da bollo, in particolare il numero identificativo e la data dello stesso;

, che deve essere nuova e va annullata attaccandola a questo modulo, scrivendo anche i dati indicati sulla marca da bollo, in particolare il numero identificativo e la data dello stesso; fattura d’acquisto del veicolo per il quale si fa richiesta di contributo , con indicata la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”. La fattura deve essere intestata al richiedente del contributo con indicazione del codice fiscale, riportare la marca, il nome del modello di veicolo e il numero del telaio , essere quietanzata regolarmente mediante la dicitura ‘Pagato’, apposta sulla fattura stessa, corredata di timbro e firma del venditore, o, in alternativa, allegando documentazione specifica del pagamento (bonifico con causale specifica, estratto conto o ricevuta della carta di credito);

, con indicata la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”. La fattura deve essere intestata al richiedente del contributo con indicazione del codice fiscale, , essere quietanzata regolarmente mediante la dicitura ‘Pagato’, apposta sulla fattura stessa, corredata di timbro e firma del venditore, o, in alternativa, allegando documentazione specifica del pagamento (bonifico con causale specifica, estratto conto o ricevuta della carta di credito); dichiarazione di conformità del veicolo acquistato all’art. 50 del Codice della Strada, indicata sulla fattura o con dichiarazione separata, attestata dal costruttore o dal rivenditore e caricata insieme alla fattura;

all’art. 50 del Codice della Strada, indicata sulla fattura o con dichiarazione separata, attestata dal costruttore o dal rivenditore e caricata insieme alla fattura; copia della scheda tecnica della ditta produttrice del veicolo nel caso di acquisto di una cargo bike, triciclo o tandem a pedalata assistita, da richiedere al rivenditore nel momento dell’acquisto o reperita sul sito del rivenditore.

In fase di presentazione della domanda è obbligatorio caricare tutta la documentazione richiesta compilata correttamente, altrimenti la domanda sarà respinta. Ulteriori informazioni sugli incentivi bici elettriche Emilia Romagna 2025 collegandosi a questo link.