Incentivi moto 2025: che fine faranno?

Il quasi azzeramento del Fondo automotive 2022 – 2030, che conteneva le risorse per l’Ecobonus, ha di fatto cancellato gli incentivi auto del 2025, come peraltro ha confermato il ministro delle Imprese Adolfo Urso. La stessa sorte dovrebbe in teoria toccare anche agli incentivi moto 2025, che però possono contare su una ciambella di salvataggio. Vediamo di che si tratta.

LA “DOPPIA” DOTAZIONE DEGLI INCENTIVI MOTO E SCOOTER

Quest’anno gli incentivi per moto, scooter e quadricicli (categoria L) avevano una ricca dotazione di 60 milioni di euro, di cui 30 milioni provenienti dal Fondo automotive e altrettanti da uno stanziamento pluriennale stabilito dalla Legge di Bilancio 2021. 55 milioni su 60 erano destinati a supportare l’acquisto di veicoli elettrici e le richieste si sono rivelate soddisfacenti: al momento in cui scriviamo restano disponibili circa 14 milioni di euro fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

30 MILIONI DI EURO PER GLI INCENTIVI MOTO 2025?

Proprio il fatto che le risorse arrivino da due stanziamenti diversi lascia ben sperare per la sopravvivenza degli incentivi moto 2025, anche se con una dotazione ridotta. Infatti, se i 30 milioni di euro del Fondo automotive molto probabilmente non ci saranno più, gli altri 30 milioni della Legge di Bilancio 2021 dovrebbero garantire la prosecuzione del sussidio. Questi soldi fanno parte di un più vasto stanziamento di 150 milioni introdotto a fine 2020 (c’era ancora il governo Conte II) per l’acquisto di moto elettriche, da suddividere in 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e in 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

INCENTIVI MOTO 2025, SI ATTENDONO CONFERME

Significa che se nessuno toccherà queste risorse (e per ora non ci sono notizie in tal senso), ci saranno 30 milioni da spendere nel 2025 e altrettanti nel 2026 per incentivare l’acquisto di moto, scooter e quadricicli elettrici a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, senza limiti di potenza. Contiamo di dare notizie ufficiali nelle prossime settimane. Nel frattempo chi vuole comprare una moto elettrica con gli sconti può ancora approfittare, fino al prossimo 31/12, degli incentivi 2024.