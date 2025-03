Le bici più vendute in Italia, a pedalata assistita e tradizionali

Nel 2024, il mercato delle biciclette in Italia ha mostrato segnali di stabilizzazione dopo due anni caratterizzati da significative flessioni. Secondo i dati presentati da Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori), le vendite totali hanno superato 1,3 milioni di unità, registrando una lieve contrazione dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Ecco quali sono le bici più vendute in Italia nel 2024.

CRESCITA DELLE E-BIKE VENDUTE IN ITALIA

Le biciclette a pedalata assistita (e-Bike) hanno continuato la loro ascesa nel mercato italiano. Nel 2024, sono state vendute 274.000 unità, segnando un incremento dello 0,3% rispetto al 2023 e un notevole +40% rispetto al 2019. Questo segmento rappresenta ora il 20% del mercato totale delle biciclette in Italia, in aumento rispetto all’11% del 2019.

Le biciclette tradizionali a pedalata muscolare hanno registrato una leggera flessione, con 1,08 milioni di unità vendute, pari a un calo dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Nonostante rappresentino ancora l’80% del mercato, il confronto con il 2019 evidenzia una diminuzione del 29% nei volumi di vendita.

TIPOLOGIE DI BICICLETTE PIÙ VENDUTE

L’analisi dell’ANCMA sulle tipologie di biciclette vendute nel 2024 evidenzia le seguenti preferenze:

e-Bike : il 51% delle vendite riguarda le e-mountain bike (e-MTB), seguite dalle e-city bike con il 43% , dalle e-corsa/gravel al 5% e dalle e-cargo all’ 1% .

: il riguarda le (e-MTB), seguite dalle con il , dalle al e dalle all’ . Biciclette tradizionali: le mountain bike e le city-trekking bike rappresentano ciascuna il 33% delle vendite, seguite dalle biciclette per ragazzi al 17%, dalle bici da corsa/gravel al 14%, dalle pieghevoli al 2% e da altre tipologie all’1%.

CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DI ANCMA

Mariano Roman, presidente di ANCMA, ha sottolineato l’importanza di continuare a valorizzare il settore delle biciclette, sia per il crescente interesse del pubblico sia per l’impegno delle aziende nel sostenere il mercato attraverso sconti e promozioni.

“Malgrado permangano molte incertezze geopolitiche ed economiche, insieme alle preoccupazioni per le potenziali conseguenze delle guerre commerciali, – ha proseguito Roman – ci confrontiamo comunque con un contesto nazionale dove la cultura dell’utilizzo della bici è ancora molto acerba, così come le infrastrutture e la sicurezza degli utenti. Serve uno scatto dell’intero comparto, che punti a far crescere la domanda e questo non può che passare dal recuperare il nostro fare sistema”.