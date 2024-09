Velocifero Tennis E: prezzo, motore e uscita

A quasi due anni dall’annuncio, arriva finalmente in concessionaria Velocifero Tennis E, lo scooter elettrico dell’azienda con sede in Cina ma dal cuore italiano. Disponibile anche con motore endotermico da 125 cc, il Tennis è uno scooter dalle linee semplici eleganti e dallo stile retrò, anzi ‘new retrò’ come precisa il marchio nel comunicato ufficiale. Scopriamo il prezzo e le caratteristiche del motore.

MOTORI DEL VELOCIFERO TENNIS E

Velocifero Tennis E viene offerto nelle due versioni L1 e L3. La meno potente L1 è spinta da un motore elettrico da 1,5 kW con una coppia di 150 Nm che arriva a una velocità massima di 45 km/h. La batteria ha una capacità di 1.440 Wh e un’autonomia di chiarata di 60 km a una velocità media di 40 km/h. Invece il Velocifero Tennis E L3 vanta un motore da 4.000 watt nominali e una potenza massima di 7.500 watt. Raggiunge una velocità massima di 110 km/h con una coppia di 232 Nm. Le due batterie sono estraibili e hanno una capacità complessiva di 2.880 Wh, con un’autonomia dichiarata di circa 100 km a una velocità di 40 km/h. Per entrambe le versioni ci sono tre modalità di guida: Eco, City e Sport.

VELOCIFERO TENNIS E: DESIGN, COMFORT E TECNOLOGIA

Tennis E è equipaggiato con una dashboard di ultima generazione con schermo TFT da 5,5 pollici e interfaccia utente interattiva. Dispone inoltre di faro anteriore e luce posteriore a led, per garantire la massima visibilità di guida. La sospensione anteriore è con forcella idraulica telescopica, quella posteriore cantilever è con monoammortizzatore, per aumentare il comfort. Ottimo il sistema di frenatura a disco idraulico (anteriore e posteriore).

Grazie al posizionamento della sospensione posteriore progressiva sotto la pedana poggiapiedi, una soluzione raramente applicata sugli scooter, Tennis E offre infine uno spazioso vano per riporre un casco. Allo stesso tempo le ruote da 12” assicurano una guida confortevole e sicura.

VELOCIFERO TENNIS E: PREZZO CON E SENZA INCENTIVI MOTO

Quanto costa Velocifero Tennis E? La versione L1 si porta a casa con appena 2.990 euro, per quella L3 ce ne vogliono 5.490. Tuttavia in entrambi i casi il prezzo si può abbattere sfruttando gli incentivi moto 2024, che per i mezzi elettrici sono ancora disponibili.

Considerando che gli incentivi per scooter elettrici consistono in un contributo del 30% sul prezzo d’acquisto, fino al massimo di 3.000 euro, oppure del 40% fino a 4.000 euro se contestualmente viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012), Tennis E L1 può arrivare a costare 2.255 o perfino 2.010 euro, mentre il prezzo di Tennis E L3 può scendere a 4.140 o, meglio ancora, a 3.690 euro.

L’intera gamma Velocifero è disponibile presso i rivenditori ufficiali.