Yamaha R9: prezzo, motore e uscita della sportiva stradale

Il 9 ottobre 2024 Yamaha ha presentato al mondo l’ultimo e atteso modello che entra a far parte della celebre gamma R Series: la Yamaha R9. Questa nuova generazione di moto Supersport della casa giapponese segna l’inizio di un nuovo capitolo, ma la storia è sempre la stessa: grazie alla tecnologia sviluppata appositamente per le competizioni e gli elementi di design della MotoGP, la R9 è il frutto dell’esperienza Yamaha nelle competizioni ai massimi livelli.

YAMAHA R9: MOTORE 890 CC A TRE CILINDRI

La nuova Yamaha R9 prende la tecnologia e il design dalle corse e li combina con la piattaforma del motore CP3 a tre cilindri che ha rivoluzionato il marchio Yamaha nell’ultimo decennio. Il matrimonio di questo famoso propulsore ad alta coppia e della rinomata maneggevolezza da corsa di Yamaha crea un modello Supersport perfettamente bilanciato, che offre prestazioni sportive sia su strada che in pista. La R9 ha molte delle caratteristiche di design ispirate alla MotoGP che sono diventate sinonimo dei modelli Yamaha Supersport e che ne confermano la sua anima ‘R’, offre anche elementi innovativi che ci si aspetta da un prodotto di nuova generazione.

YAMAHA R9: DESIGN E AERODINAMICA

Le linee orizzontali sono state enfatizzate su tutti i modelli R sin dalla R1 del 2015, ma questo stile aggressivo e sportivo è portato a un livello successivo per la R9, espandendosi dalle linee orizzontali a un movimento più orizzontale, offrendo una sensazione potente e fluida, incarnando l’agilità della R9, la maneggevolezza precisa e l’innovazione derivata dalle corse. Questo nuovo look è racchiuso dalle alette aerodinamiche integrate, che contribuiscono al nuovo volto della R9.

L’inconfondibile condotto dell’aria a forma di ‘M’ della Serie R e il look dei fari sono inalterati, ma ognuna di queste caratteristiche di design è enfatizzata per aggiungere un tocco di classe allo stile deciso di nuova generazione. Il faro incastonato nel condotto a “M” rende ancora più aggressivo il look, mentre lo spoiler è stato integrato davanti al faro affinché, insieme alle appendici aero, contribuisce all’estetica aggressiva.

YAMAHA R9: TECNOLOGIA E INFOTAINMENT

Chi guida la Yamaha R9 può disporre di tre modalità di guida integrate: Sport, Street e Rain, con possibilità di impostare diversi livelli per soddisfare condizioni diverse, sono completate dall’opzione di personalizzare e memorizzare due mappe Custom.

Il display TFT a colori può essere personalizzato grazie ai quattro temi. La modalità pista visualizza le informazioni importanti per la guida in pista, compreso il timer sul giro. Lo schermo può essere connesso a uno smartphone tramite l’app MyRide di Yamaha (Android e iOS), consentendo di visualizzare telefonate, messaggi e altre informazioni sul cruscotto.

L’app Y-Trac eleva ulteriormente l’esperienza Supersport, permettendo ai motociclisti di migliorare la guida e le prestazioni in pista attraverso gli strumenti solitamente disponibili solo per i piloti professionisti.

YAMAHA R9: PREZZO E USCITA

L’uscita della nuova Yamaha R9 è prevista a marzo del 2025 nei colori Icon Blue e Tech Black. Prezzo ancora top secret.