Assicurazione moto: come sceglierla?

Il momento della scelta dell’assicurazione moto è uno dei più complessi: nonostante all’apparenza possa sembrare un’operazione abbastanza semplice, in realtà dobbiamo tenere conto di alcuni fattori. Alla base l’obiettivo è il risparmio, e chiaramente troviamo diverse compagnie per osservare le offerte. Inoltre, è possibile chiedere un preventivo per una polizza moto UnipolSai, che si può ottenere gratuitamente prima di passare in agenzia per il contratto.

IL PREZZO DELL’ASSICURAZIONE MOTO

Il primo parametro cruciale nella scelta dell’assicurazione RC è certamente il costo. Quando acquistiamo un’auto o una moto, spendiamo dei soldi e mettiamo in conto anche ulteriori costi futuri, come la manutenzione, il bollo o la stessa assicurazione. Come scegliere la migliore, in questo caso? Dobbiamo analizzare il rapporto tra il premio, i servizi e le coperture che sono incluse nella polizza moto. Possiamo anche farci un’idea migliore richiedendo un preventivo personalizzato.

COSA INCIDE SUL COSTO DELL’ASSICURAZIONE MOTO?

L’assicurazione moto può aumentare in base ad alcuni fattori, come:

la data di immatricolazione del mezzo ;

; la cilindrata;

la classe di merito;

l’età del conducente;

l’anzianità della patente.

Eventuali aggiunte accessorie possono riguardare proprio la tutela legale, la kasko, la protezione punti patente, l’assistenza stradale e l’assicurazione furto e incendio.

GARANZIE AGGIUNTIVE SULL’ASSICURAZIONE MOTO

Cosa copre l’assicurazione? Generalmente, l’assicurazione RCA prevede anche delle aggiunte come l’ARD, ovvero l’Assicurazione Rischio Diverso, o ancora l’assicurazione per furto e incendio o per coprire diversi danni. Per esempio, nel caso di fenomeni di scoppio o combustione di fiamma, possiamo coprire le spese con la giusta assicurazione. Ed è il motivo per cui chiedere il parere di un esperto è altrettanto importante.

IL SOCCORSO STRADALE MOTO

Qual è lo scenario peggiore quando guidiamo la nostra moto? Purtroppo il momento in cui rimaniamo in panne a causa di un malfunzionamento. A tal proposito, ci sono assicurazioni che permettono di chiedere il supporto immediato dell’assistenza stradale. In base al tipo di assicurazione possiamo evitare di sostenere spese aggiuntive, ad esempio anche in caso di incidente.

LA TUTELA LEGALE RC MOTO

La tutela legale è una garanzia presente nell’assicurazione moto che porta diversi vantaggi. In caso di particolari sinistri con responsabilità o dinamica più complessa, infatti, può essere utile l’assistenza di un legale. I costi della garanzia non sono molto elevati, ma ci consente di circolare in modo più tranquillo.

IL CONTROLLO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Un aspetto che ci preme molto sottolineare è anche il controllo della compagnia assicurativa. Sentiamo fin troppo spesso parlare dei casi di frodi con polizze false. Ecco perché è bene proteggersi sin da subito e rivolgersi solo alle migliori compagnie assicurative. Cosa dobbiamo fare in questo caso? Nel momento in cui abbiamo scelto a chi rivolgerci, controlliamo che sia presente sul sito dell’IVASS, ovvero l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Una sicurezza in più per noi, così da stipulare il contratto con la compagnia giusta senza cadere nella trappola delle frodi assicurative.