Immatricolazione moto nuova 2024: tempi e spese

Quali sono i tempi e le spese nel 2024 per l’immatricolazione di una moto nuova di zecca? Non esorbitanti in entrambi i casi, ma prima di quantizzare i costi e le tempistiche necessarie per salire finalmente in sella, riepiloghiamo l’intera procedura da seguire step by step dopo aver firmato il contratto d’acquisto della moto dal concessionario. Questo procedimento si applica solo ai motocicli e non ai ciclomotori (che non sono soggetti all’iscrizione al PRA), per i quali abbiamo redatto una guida apposita.

Aggiornamento dell’8 marzo 2024 con la nuova procedura di immatricolazione moto in seguito all’entrata in vigore del documento Unico di Circolazione e Proprietà e i costi previsti nel 2024.

IMMATRICOLAZIONE MOTO NUOVA: DOCUMENTI NECESSARI

Quando si compra una moto bisogna fornire al concessionario i documenti indispensabili per l’immatricolazione del mezzo. Una volta ricevuta la documentazione completa il rivenditore incarica un’agenzia di pratiche auto di compiere i passi necessari immatricolando il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile con contestuale iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico o PRA. Per effettuare la procedura tramite uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) al fine di ottenere il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del mezzo, la documentazione che l’acquirente della moto deve consegnare al concessionario è la seguente:

fotocopia del codice fiscale ;

; fotocopia di un documento di identità ;

; istanza unificata (scarica qui il modello) per l’immatricolazione alla Motorizzazione e l’iscrizione al PRA. L’istanza unificata viene sottoscritta dall’acquirente e, nei casi previsti, svolge anche la funzione di istanza dell’acquirente, titolo alternativo all’atto di vendita. Solitamente l’istanza unificata viene sottoscritta presso il concessionario;

(scarica qui il modello) per l’immatricolazione alla Motorizzazione e l’iscrizione al PRA. L’istanza unificata viene sottoscritta dall’acquirente e, nei casi previsti, svolge anche la funzione di istanza dell’acquirente, titolo alternativo all’atto di vendita. Solitamente l’istanza unificata viene sottoscritta presso il concessionario; dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice;

o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice; se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

IMMATRICOLAZIONE MOTO NUOVA: COSTI DA SOSTENERE

I costi da sostenere per l’immatricolazione di una moto nuova nel 2024 tramite lo STA sono specificatamente questi:

Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza (maggiori informazioni qui);

Emolumenti ACI: 27,00 euro;

Imposta di bollo: 32,00 euro per l’istanza unificata + 32,00 euro per il rilascio del Documento unico;

Diritti DT: 10,20 euro;

Costo delle targhe: importo variabile a seconda della tipologia della targa e del veicolo (maggiori informazioni qui).

Il pagamento può essere effettuato allo STA dell’ACI-PRA pagando direttamente allo sportello in contanti o con pagobancomat (escluse le carte di credito); allo STA di una delegazione Automobile Club o presso un’agenzia di pratiche auto, pagando anche in questo caso allo sportello e aggiungendo le spese di intermediazione; oppure allo STA della Motorizzazione Civile, pagando in anticipo con bollettino PagoPA e consegnando allo sportello le ricevute dei versamenti.

IMMATRICOLAZIONE MOTO NUOVA: TEMPI PREVISTI

Dopo aver avanzato la richiesta alla Motorizzazione Civile, effettuata l’iscrizione al PRA e pagato tutto quello che c’è da pagare, per mettersi finalmente in sella alla moto non resta che attendere qualche giorno. I tempi di immatricolazione moto nuova sono infatti solitamente brevi, il tempo necessario che venga assegnata la targa, quindi in genere dai 3 ai 5 giorni lavorativi. Poi si può finalmente girare la chiave sul cruscotto, non prima ovviamente di aver sottoscritto una valida assicurazione RC moto.