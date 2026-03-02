Targa monopattini forse da aprile 2026: prezzo, come richiederla e da quando

Ancora niente targa né copertura assicurativa RC per i monopattini elettrici che circolano per le strade italiane. D’altronde, senza targa, non si ha neppure la polizza obbligatoria. Le novità annunciate e ormai attese da tempo slitteranno con ogni probabilità ad aprile 2026. Lo afferma Assoutenti oggi, 2 marzo, ricostruendo tempistiche e ritardi delle norme del Codice della strada.

QUESTIONI BUROCRATICHE

Il decreto ministeriale del Mit pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre scorso dà seguito alla riforma del Codice di dicembre 2024. Disciplina le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni.

Dopo aver effettuato il pagamento previsto attraverso il sistema PagoPa, il proprietario del monopattino deve accedere a una apposita piattaforma telematica. Piattaforma che tuttavia non è diventata ancora operativa, nonostante siano scaduti i termini previsti dallo stesso decreto.

LE TAPPE DELLA TELENOVELA



L’obbligatorietà di targa e assicurazione per i monopattini, così, slitterà con ogni probabilità di almeno un mese. Il decreto riconosce dall’avvio della piattaforma telematica ulteriori 60 giorni ai proprietari dei monopattini per mettersi in regola. E solo dopo l’entrata in vigore della targa, dunque, scatterà anche l’obbligo di assicurazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2025 era apparso il decreto ministeriale che stabilisce le norme per l’introduzione del contrassegno identificativo obbligatorio. Fissando il prezzo, le caratteristiche e le modalità di richiesta e di rilascio del targhino. Tuttavia, lo anticipiamo subito, anche se il decreto entrerà in vigore a breve, per passare alla fase operativa servirà un ulteriore decreto del direttore generale della Motorizzazione da adottarsi entro i successivi 90 giorni.

TARGA MONOPATTINI OBBLIGATORIA: LA NORMATIVA

La nuova formulazione della legge che da fine 2024 regolamenta l’uso e la circolazione dei monopattini elettrici dispone che i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di munirsi di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e dotato di una specifica combinazione alfanumerica di sei caratteri (disposti su due righe da tre caratteri ciascuna) generata da un applicativo informatico dedicato.

Non avendo i monopattini un numero di telaio e non essendo registrati nell’Archivio Nazionale Veicoli (Anv), le targhe sono personali. Sono cioè abbinati alla persona che ne fa richiesta alla Motorizzazione civile (direttamente o per il tramite di un’agenzia di pratiche auto) e a cui vengono consegnati.

DOVE VA MESSA LA TARGA

Il contrassegno, una volta richiesto e consegnato, deve essere esposto in modo visibile su uno specifico alloggiamento al centro del parafango posteriore, il più possibile perpendicolare al piano longitudinale del monopattino, oppure (in assenza dello specifico alloggiamento) sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, a un’altezza compresa tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo.

Il proprietario ha l’obbligo di comunicare all’ANV l’eventuale cambiamento della residenza o della sede legale. La circolazione senza targhino obbligatorio è punita con una multa di 100 euro. La stessa sanzione si applica anche in caso di circolazione con un monopattino per il quale non sia stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.

TARGA MONOPATTINI ELETTRICI: PREZZO E COME RICHIEDERLA

Cosa manca prima che l’obbligo di targare i monopattini diventi pienamente effettivo? Mancava appunto il decreto del MIT che stabilisse il prezzo del targhino, vuoto che è stato colmato nei giorni scorsi. Ebbene, in base alla disposizione ministeriale, il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo per i monopattini elettrici è stato stabilito in 8,66 euro, di cui 5,03 per il costo di produzione, 1,11 per l’Iva al 22% e 2,52 per la quota di maggiorazione.

La targa per i monopattini dev’essere richiesta mediante una piattaforma digitale gestita dal MIT e successivamente ritirata presso gli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti, o presso l’agenzia di pratiche auto che ha seguito la pratica.

Ai fini del rilascio della targa, i richiedenti sono chiamati a effettuare, mediante il sistema di pagamento PagoPA, il versamento dei già citati 8,66 euro a cui aggiungere l’imposta di bollo e i diritti di motorizzazione. Il proprietario di più monopattini elettrici che intende richiedere il rilascio delle targhe per ciascuno di questi può presentare un’unica istanza cumulativa, pagando così un’unica imposta di bollo.

QUANDO SI POTRÀ RICHIEDERE LA TARGA DEI MONOPATTINI?

Il decreto ministeriale che ha fissato il prezzo della targa dei monopattini entra in vigore il prossimo 28 novembre 2025. Dopodiché un successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, stabilirà le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo.

Una volta che sarà pronta la piattaforma, l’obbligo da parte dei proprietari dei monopattini elettrici di dotarsi della targa ai fini della circolazione stradale, troverà piena applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che stabilirà le modalità di funzionamento della piattaforma digitale, garantendo così un congruo lasso di tempo per mettersi in regola.

I MILLE CAVILLI IN ESTREMA SINTESI

Quindi, ricapitolando:

28 novembre 2025 entra in vigore il decreto del MIT che ha stabilito il prezzo della targa e le modalità per le richieste e il rilascio del contrassegno identificativo.

che ha stabilito il e le modalità per le richieste e il rilascio del contrassegno identificativo. Entro i successivi 90 giorni un altro decreto del direttore generale della Motorizzazione stabilirà le modalità di funzionamento della piattaforma digitale attraverso cui richiedere il targhino.

un altro decreto del direttore generale della Motorizzazione stabilirà le modalità di funzionamento della piattaforma digitale attraverso cui richiedere il targhino. Dall’entrata in vigore della piattaforma digitale, gli interessati avranno 60 giorni di tempo per dotarsi della targa.

di tempo per dotarsi della targa. Se ne parla ad aprile 2026.

Attenzione: l’introduzione del targhino sbloccherà l’altra grande novità regolamentare che riguarda i monopattini elettrici, e cioè l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. A oggi, infatti, l’obbligo di assicurare il monopattino non è ancora operativo vista l’impossibilità di identificare il veicolo. Il titolo X del Codice delle assicurazioni presuppone infatti che l’assicurazione RCA sia legata a uno specifico veicolo che deve essere univocamente identificato. Questa lacuna, però, sarà presto colmata introducendo il contrassegno identificativo (targa) che determinerà l’univocità del veicolo, consentendo così di assicurare i monopattini.