Assicurazione monopattino: quando sarà obbligatoria?

Tra qualche settimana il Senato darà il suo ok definitivo, quasi certamente senza modifiche, al testo del Ddl e della legge-delega per la riforma del Codice della Strada, già approvato dalla Camera lo scorso mese di marzo, rendendolo di fatto legge dello Stato (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il testo contiene diverse misure che riguardano i monopattini elettrici mediante correzioni e integrazioni all’articolo 1 commi 75-75-vicies ter della Legge n. 160/2019, che aveva introdotto una prima forma di regolazione della micromobilità elettrica equiparando i monopattini ai velocipedi e stabilendo condizioni e limiti entro cui ne è ammessa la circolazione. Scopriamo dunque come cambieranno le regole dei monopattini elettrici e, soprattutto, quando sarà obbligatoria l’assicurazione monopattino.

MONOPATTINI ELETTRICI: NOVITÀ ASSICURAZIONE, CASCO E TARGA

La novità principale sull’utilizzo dei monopattini elettrici in Italia riguarda l’obbligo per tutti di indossare il casco protettivo, di stipulare un’assicurazione RCA verso terzi e di circolare su veicoli muniti di contrassegno identificativo (targa). Più dettagliatamente:

tutti i conducenti dei monopattini hanno l’ obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;

conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080; i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’ assicurazione per la responsabilità civile verso terzi . Si applicano le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private;

. Si applicano le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private; i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Il contrassegno dev’essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare l’eventuale cambiamento della residenza (se persona fisica) o della sede (se persona giuridica).

Importante: l’obbligo assicurativo non sarà immediato subito dopo l’approvazione del Ddl, perché occorrerà predisporre tutte le modalità operative (p.es. la creazione di un registro per i monopattini simile al PRA delle auto) e le stesse compagnie assicurative dovranno adeguarsi creando polizze ad hoc per questa tipologia di veicoli. Insomma, di cose da fare ce ne saranno tante e secondo noi l’assicurazione monopattino diventerà effettivamente obbligatoria non prima di qualche mese, quando usciranno i decreti attuativi che dovranno pure regolare l’uso del contrassegno (targhino) e del casco. Continueremo pertanto a monitorare la situazione e a pubblicare tutti gli aggiornamenti del caso.

MONOPATTINI ELETTRICI: COME CAMBIANO LE REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE

Il nuovo disegno di legge introduce o modifica altre regole che riguardano la circolazione dei monopattini elettrici.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h .

con limite di velocità non superiore a . È sempre vietato circolare in monopattino contromano , anche nelle strade con doppio senso ciclabile.

, anche nelle strade con doppio senso ciclabile. È vietato sostare con i monopattini sul marciapiede . Tuttavia i Comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede , fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, oppure senza segnaletica purché le coordinate GPS delle aree di sosta siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del Comune. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

. Tuttavia i Comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare , fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, oppure senza segnaletica purché le coordinate GPS delle aree di sosta siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del Comune. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

MONOPATTINI ELETTRICI: LE NUOVE SANZIONI

Cambiano le regole e cambiano anche le sanzioni per i conducenti dei monopattini elettrici che trasgrediscono le nuove norme.