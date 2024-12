Pirelli e Metzeler: sostituzione gomme gratis per rischio rottura

Pirelli e Metzeler, brand molto apprezzati nel settore degli pneumatici moto, hanno avviato una campagna di richiamo gomme per specifici modelli in seguito alla scoperta di potenziali problemi di sicurezza. Nei prossimi paragrafi spieghiamo i dettagli del richiamo, quali gomme sono coinvolte e come capire se devono essere sostituite.

RICHIAMO GOMME MOTO PIRELLI SCORPION TRAIL II

Il richiamo Pirelli riguarda il modello Pirelli Scorpion Trail II nella misura 150/70 R18 M/C 70V, identificato con il TIN (Tire Identification Number): EB 2M X032. Gli pneumatici interessati sono stati prodotti tra la 1a settimana 2017 e 40a settimana 2024. Quindi sulle gomme dovreste trovare un DOT tra 0117 e 4024. Qui spieghiamo come verificare l’età e il DOT delle gomme moto.

RICHIAMO GOMME MOTO METZELER TOURANCE NEXT E TOURANCE NEXT 2

Anche il marchio Metzeler, di proprietà della Pirelli, ha avviato un analogo richiamo che coinvolge gli pneumatici moto Tourance Next e Tourance Next 2, in particolare la misura 150/70 R18 M/C 70V. Gli pneumatici coinvolti sono identificati con il TIN: EB 0M X033 e sono stati prodotti tra la 48a settimana del 2016 e la 24a settimana del 2024. Quindi sulle gomme dovreste trovare un DOT tra 4816 e 2424. Qui spieghiamo come verificare l’età e il DOT delle gomme moto.

SOSTITUZIONE GRATUITA GOMME PIRELLI E METZELER

Per entrambi i marchi di pneumatici oggetto del richiamo è stato accertato che in determinate condizioni d’uso, come:

Pressione insufficiente ;

; Carichi pesanti ;

; Condizioni stradali impegnative;

lo pneumatico potrebbe subire un’usura irregolare, che, nel tempo, potrebbe portare alla sua rottura.

Tramite le due campagne di richiamo i consumatori sono invitati a fissare un appuntamento presso il proprio rivenditore Pirelli o Metzeler per la sostituzione gratuita dello pneumatico. Durante la visita, il rivenditore provvederà a verificare il codice TIN e a confermare l’idoneità al richiamo.