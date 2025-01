Airoh presenta Mathisse II: l’evoluzione del casco modulare flip up

Il mondo dei caschi modulari accoglie un nuovo protagonista: AIROH Mathisse II. Con un migliorato equilibrio tra sicurezza, innovazione e comfort, questo modello rappresenta un salto tecnologico nella categoria dei caschi modulari flip-up. Frutto dell’esperienza dell’azienda italiana AIROH, il Mathisse II si distingue per la sua mentoniera rotante fino a 180°, la visiera extra wide vision e soluzioni tecniche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per i motociclisti più esigenti. Ecco tutte le novità nei prossimi paragrafi.

SICUREZZA E OMOLOGAZIONE

AIROH ha progettato il Mathisse II con un occhio di riguardo alla sicurezza. Realizzato in HRT (High Resistant Thermoplastic), il casco garantisce un’elevata resistenza agli impatti pur mantenendo un peso contenuto a partire da 1.680 grammi ± 50 g. La sua certificazione ECE 2206 e l’omologazione P/J consentono di utilizzarlo in totale sicurezza sia in configurazione chiusa che aperta. Inoltre, il sistema ASN (AIROH Sliding Net) offre una protezione supplementare assorbendo in modo più efficace gli impatti rotazionali.

COMFORT E FUNZIONALITÀ

Il Mathisse II è stato concepito per massimizzare il comfort anche nei lunghi viaggi. Il casco è disponibile in quattro calotte che coprono le taglie dalla XS alla XXXL, permettendo una calzata perfetta per ogni motociclista. Gli interni, realizzati con tessuti tecnici Coolmax, sono ipoallergenici, traspiranti e removibili, trattati con le tecnologie 2DRY, Microsense e Sanitized per garantire freschezza e igiene durature.

Il sistema di ventilazione avanzato include prese d’aria superiori e sulla mentoniera, entrambe regolabili, oltre agli estrattori posteriori, assicurando una circolazione dell’aria ottimale anche nelle condizioni più impegnative.

VISIBILITÀ E TECNOLOGIA

La visiera extra wide vision offre un’ampia visuale e una protezione efficace dai raggi UV, con trattamento anti-graffio per una maggiore durabilità. La posizione antifog e la presenza della lente Pinlock 120 XLT riducono drasticamente il rischio di appannamento (in questa guida i trucchi per evitare la visiera appannata), migliorando la sicurezza in condizioni climatiche variabili. Il visierino solare integrato permette un adattamento immediato alla luce ambientale, rendendo ogni viaggio più piacevole.

CONNETTIVITÀ E STILE

Il Mathisse II è predisposto per l’installazione di sistemi di comunicazione Bluetooth, permettendo ai motociclisti di restare connessi senza rinunciare al comfort. Inoltre, la gamma di colorazioni moderne e accattivanti consente di trovare la variante perfetta per ogni stile personale.

Disponibile online e presso i rivenditori autorizzati, AIROH Mathisse II si afferma come una scelta ideale per chi cerca un casco modulare affidabile, performante e dal design innovativo.