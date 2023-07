Caberg presenta Duke EVO: il nuovo casco modulare Made in Italy

L’evoluzione dei prodotti per la sicurezza e il comfort dei motociclisti non si ferma mai e quando si parla di caschi moto, il fattore comune alle novità è la nuova omologazione 22.06. Caberg, nota azienda bergamasca con quasi cinquant’anni di esperienza nel settore, lo dimostra presentando il nuovo casco modulare Caberg Duke EVO.

CASCO CABERG DUKE EVO: MODULARE E OMOLOGATO 22.06

Il nuovo casco moto Caberg Duke EVO è l’evoluzione naturale del celebre Duke, modello apribile che dal 2012 si è ritagliato una posizione nel mercato dei caschi moto modulari per le sue caratteristiche tecniche abbinate al rapporto qualità-prezzo. Il Caberg Duke EVO, combina innovazione, sicurezza, comfort e design. A partire dalla sicurezza il nuovo Duke EVO è certificato secondo la nuova omologazione ECE 22.06 che si integra con il comfort di guida: il peso è di soli 1600 grammi, in linea con i caschi modulari dei Brand più attenti alla bilancia.

CARATTERISTICHE E NOVITA’ CABERG DUKE EVO 2023

Gli interni del casco Duke EVO, realizzati con tessuti traspiranti ed anallergici, aderiscono perfettamente alle guance del motociclista, garantendo una vestibilità confortevole e sicura anche a mentoniera sollevata, secondo il produttore. L’attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali di Caberg risponde alle diverse esigenze dei motociclisti: dal mototurismo agli spostamenti urbani su scooter o naked. Questa versatilità si riflette nel meccanismo di apertura della mentoniera, per Caberg più intuitivo e pratico, e nel sistema di aerazione migliorato, che assicura un flusso d’aria regolabile a seconda delle esigenze del pilota. Altre caratteristiche e novità del Caberg Duke EVO sono:

sistema Double Visor Tech , che prevede una visiera parasole integrata:

, che prevede una visiera parasole integrata: visiera esterna trasparente, dotata della lente Pinlock Max Vision , antigraffio e antiappannamento;

, antigraffio e antiappannamento; sistema di comunicazione optional PRO SPEAK EVO di Caberg, che permette di connettersi con il proprio telefono, passeggero, navigatore GPS o ascoltare la musica.

PREZZO CASCO CABERG DUKE EVO 2023

Il casco Caberg Duke EVO 2023 è disponibile in quattro varianti monocolore al prezzo di 259,99 €: blu opaco, bianco metallizzato, nero opaco e antracite opaco. Per chi desidera un tocco di originalità, è disponibile anche la versione grafica Duke EVO Move a 299,99 €, disponibile in quattro varianti di colore, e la versione Duke EVO Rusty a 299,99 €. Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XL per tutti i modelli, ad eccezione della colorazione antracite opaco/nero/fucsia della versione Duke EVO Move, disponibile dalla taglia XS alla M.