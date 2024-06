Caberg SOHO: il demi jet urbano con predisposizione Bluetooth

Caberg ha presentato il nuovo casco jet SOHO, un modello all’avanguardia in fatto di sicurezza certificata dall’omologazione ECE 22.06. Progettato per offrire sicurezza e comfort, il SOHO si rivolge sia agli utilizzatori urbani di scooter che di moto.

INNOVAZIONE E SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Il casco SOHO rappresenta un esempio di innovazione continua da parte di Caberg. L’omologazione ECE 22.06 garantisce che il casco risponda ai più elevati standard di sicurezza, offrendo una protezione ottimale in ogni situazione. Questo modello è dotato di una visiera parasole integrata, facilmente manovrabile anche con i guanti, grazie a un pratico selettore posizionato sulla calotta.

L’imbottitura interna, progettata per adattarsi alla forma della testa, riduce al minimo i punti di pressione, garantendo una vestibilità sicura e confortevole anche durante lunghi tragitti. Il sistema di aerazione, con quattro estrattori d’aria posizionati strategicamente, assicura un flusso d’aria ottimale, mantenendo una temperatura ideale anche nelle giornate più calde.

DUE CALOTTE E 4 MISURE PER CABERG SOHO

Il casco SOHO è disponibile in due taglie di calotta: una per le misure XS, S e M, e una per le misure L, XL e XXL. Questa suddivisione permette di ottenere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista, offrendo praticità e comodità d’uso. In questo articolo spieghiamo come scegliere la taglia giusta.

Tra le caratteristiche distintive del SOHO spicca il sistema di rimozione della visiera, progettato per essere semplice e veloce. La visiera esterna, ampia e resistente ai graffi, garantisce una chiara visibilità e offre una protezione estesa per tutto il viso e parte del collo. Gli interni del casco, realizzati con tessuti traspiranti e anallergici, sono completamente amovibili e lavabili, facilitando la manutenzione e assicurando un’igiene impeccabile.

Il nuovo casco jet SOHO è predisposto per l’alloggiamento del comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che consente di ascoltare musica, rimanere in contatto con il compagno di viaggio o connettersi a un navigatore GPS. Questo dispositivo, testato per garantire la massima sicurezza anche con il casco, offre una distanza di comunicazione fino a 200 metri.

PREZZI CASCO CABERG SOHO

Il Caberg SOHO è disponibile in quattro versioni monocolore: Nero Opaco, Antracite Metallizzato Opaco, Blu Jeans Opaco e Bianco Lucido, al prezzo di 149,99 €. Per chi desidera un tocco di originalità, Caberg propone due versioni grafiche accattivanti, MILANO e ZEPHYR, con diverse combinazioni cromatiche e finiture lucide o opache, disponibili a 169,99 €.