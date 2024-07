Casco CGM 191 PIX: il demi jet vintage compatto e leggero

CGM ha presentato il casco demi jet 191 PIX che si distingue come un’icona vintage di design e funzionalità. Questo demi-jet compatto e leggero è ispirato allo stile classico che ha conquistato generazioni di motociclisti, è stato progettato per offrire una combinazione unica di comfort, sicurezza certificata dall’omologazione 22.06 ed estetica.

DESIGN E CARATTERISTICHE CASCO CGM 191 PIX

Il casco CGM 191 PIX si allontana dal tradizionale design moderno dei caschi, presentando innovative prese d’aria anteriori in metallo e sofisticati tagli posteriori che ospitano gli estrattori d’aria. Queste caratteristiche migliorano l’aerodinamica, ma anche la ventilazione interna, garantendo un comfort ottimale in ogni condizione climatica.

La calotta è realizzata in HPT (High Performance Terpolymer), un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza, rivestita con una verniciatura antigraffio per l’estetica nel tempo. La struttura robusta ma leggera del casco contribuisce a un peso medio di appena 1.050 grammi (taglia M), rendendolo ideale per l’uso quotidiano in città.

INTERNI E COMFORT CASCO CGM 191 PIX

Gli interni del 191 PIX sono termoformati, estraibili e lavabili, realizzati in tessuto Extracool ad alta visibilità che assicura freschezza e igiene. Il casco è inoltre dotato di guanciali removibili, un sottomento e un collarino paranuca, entrambi removibili tramite zip, per una personalizzazione completa del comfort.

CASCO CGM 191 PIX: SICUREZZA CERTIFICATA 22.06

La sicurezza è garantita dall’omologazione ECE-R 22.06 e dalla fibbia micrometrica che consente una chiusura sicura e regolabile. Il casco include anche un anello antifurto e un elastico ferma-cinturino, pensati per offrire la massima praticità e tranquillità durante l’uso quotidiano.

ACCESSORI CASCO CGM 191 PIX

Il CGM 191 PIX offre diverse opzioni di visiera per soddisfare ogni esigenza. È possibile scegliere tra visiere lunghe o sagomate, entrambe antigraffio e intercambiabili grazie a un pratico sistema di fissaggio in policarbonato. Le visiere sono disponibili in varie finiture, tra cui trasparente, fumé al 75%, specchiata e cangiante oro, permettendo di personalizzare ulteriormente il proprio casco.

Il casco è completato da dettagli in ecopelle marrone che donano un tocco vintage, confermandolo come un accessorio di stile oltre che di sicurezza. Le varianti grafiche includono il pratico passa-occhiali posteriore, rendendolo un compagno ideale anche per chi ama indossare occhiali durante la guida.

CASCO CGM 191 PIX: VARIANTI E PREZZI

Il 191 PIX è disponibile in diverse colorazioni e grafiche che ne esaltano la versatilità:

191A PIX MONO : Disponibile in Nero opaco, Bianco e Grigio, con un prezzo consigliato di € 84,00 .

: Disponibile in Nero opaco, Bianco e Grigio, con un prezzo consigliato di . 191G PIX SPRINT : Disponibile in Celeste Arancione opaco, Rosso Bianco e Viola Fucsia fluo, a € 102,00 .

: Disponibile in Celeste Arancione opaco, Rosso Bianco e Viola Fucsia fluo, a . 191I PIX ITALIA : Nella classica combinazione Verde Bianco Rosso, a € 102,00 .

: Nella classica combinazione Verde Bianco Rosso, a . 191V PIX VINTAGE: Disponibile in Blu Argento satinato e Bianco Bordeaux, al prezzo di € 102,00.

Le taglie variano dalla XS alla XXL, assicurando una vestibilità perfetta per ogni motociclista. Approfondisci qui utili consigli sulla scelta giusta della taglia per il casco moto.