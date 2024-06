Con l’avvento del caldo estivo sia gli scooteristi che i motociclisti tendono a non rispettare certe regole elementari sulla sicurezza e a trascurare il loro equipaggiamento, a cominciare dall’abbigliamento. Certamente non si può pensare di mettersi in sella bardati come in inverno, specie se le temperature superano i 30°C, ma neanche di viaggiare troppo leggeri. Perché a quel punto anche una caduta apparentemente banale potrebbe causare un serio infortunio. Quindi come vestirsi per andare in moto d’estate? Proviamo a dare qualche suggerimento all’insegna del giusto compromesso tra comodità e sicurezza.

L’ABBIGLIAMENTO PER ANDARE IN MOTO D’ESTATE

Occorre tuttavia fare subito una premessa: motociclisti e scooteristi devono essere coscienti del fatto che il compromesso ideale fra comfort e sicurezza non esiste. Il cuoio è spesso di colore scuro e diviene troppo caldo in estate, ma resta il materiale più resistente contro gli sfregamenti in caso di caduta. Sul mercato, si possono acquistare capi in cuoio di colori chiari e ‘perforati’ per una buona aerazione, oppure si possono trovare delle giacche in tessuto munite di paraschiena e protezioni ma che offrono meno protezione. Per i quanto riguarda i pantaloni si possono trovare in tessuto rinforzato e con protezioni morbide interne. In ogni caso la migliore protezione è un giubbotto o una tuta con airbag integrato e paraschiena supplementare, ma con le temperature estive non è l’ideale avere quel tipo di attrezzatura. Si rischierebbe di sopravvivere a una caduta, ma la stessa potrebbe essere causata da un mancamento per il caldo provocato dall’attrezzatura. Quindi come vestirsi per andare in moto d’estate?

CALDO IN MOTO: L’ABBIGLIAMENTO PER GIRARE IN CITTÀ

Una giacca in cordura leggera con protezioni e paraschiena semirigidi e un jeans con inserti in kevlar, sono l’ideale per girare in città su due ruote d’estate. Comode, traspiranti e versatili, le giacche in tessuto che troviamo oggi in commercio sono perfette per andare a lavorare o a fare la spesa in sella a una moto, evitando di ingoffirsi con i giubbini di cuoio e di arrivare anche leggermente sudati praticamente ovunque.

MOTO D’ESTATE: VESTIRSI PER UNA GITA FUORIPORTA

Spesso d’estate si tende ad andare con la propria moto o scooter a farsi un bagno in spiagge fuori città, che sono meno frequentate, oppure in montagna per scappare dal caldo e prendere un po’ d’aria sui tornanti montanari, caricandosi l’eventuale zavorrina sul sediolino posteriore e via. Ma come ci si veste in questi casi? L’uscita si sa, è più pericolosa dello stare in città. Non appena si programma di allontanarsi dal traffico urbano ci si deve attrezzare, stavolta con giubbini di cuoio e pantaloni rinforzati o addirittura tute di pelle, sacrificando la sensazione di fresco per la sicurezza in caso di caduta su strade ben lontane da un centro abitato o dove l’arrivo imminente di un ambulanza è difficoltoso.

VESTIRSI PER ANDARE IN MOTO D’ESTATE: PROTEGGERE MANI E PIEDI

Non vanno poi trascurati gli strumenti senza i quali moto e scooter non andrebbero avanti: le mani e i piedi. Le ferite alle mani o ai piedi sovente non guariscono mai al 100% e, alle volte, si ha a che fare con delle conseguenze o handicap anche per tutta la vita. Fanno parte dell’equipaggiamento i guanti con protezione del carpo, delle dita e del palmo della mano. Sono sempre consigliabili quelli in cuoio, per la protezione, ma con il caldo si possono facilmente trovare in commercio guanti di tessuto e pelle con un ottima traspirazione. Oltre alle mani, i piedi sono particolarmente esposti al rischio di ferite in caso di collisioni laterali o cadute. Sono da bandire le infradito, i sandali e le scarpe da ginnastica leggere. Ai motociclisti si consiglia di calzare stivali con imbottitura protettiva integrata (come per gli scarponi da sci) che offrono la migliore protezione per il piede. Ma in commercio ci sono delle valide alternative leggere, ad esempio sneakers alte con protezioni e rinforzi.

QUALE CASCO IN MOTO D’ESTATE?

Infine qual è il miglior casco per l’estate? Cliccate qui per leggere i nostri consigli sui migliori caschi per viaggiare con il caldo, ricordando che qualunque sia il casco che pensate di comprare, per l’estate o per tutte le stagioni, si tratta di un acquisto importante da non fare con leggerezza. Il look e la grafica sono importanti, ma non sono l’unica cosa da vedere. Guardate le finiture, indossate il casco (che quando è nuovo deve andare stretto) parlate con il negoziante per farvi spiegare le caratteristiche del casco che vi piace. Scelto il modello poi sceglierete il colore, ma per l’estate evitate il nero opaco. È un colore di gran moda, ma sotto il sole diventa davvero bollente e può rovinare la vostra gita in moto.