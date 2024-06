Novità CGM: l’integrale 360 KAD RACE e il modulare 568 BER

Con l’arrivo dell’estate, i motociclisti stagionali che sentono il bisogno di aggiornare la propria dotazione, possono approfittare di alcune delle novità CGM. L’azienda ha da poco lanciato il nuovo casco integrale 360 KAD RACE e il casco modulare 568 BER, pensati per soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti.

CGM 360 KAD RACE: SICUREZZA E COMFORT PER LA GUIDA SPORTIVA

Il 360 KAD RACE è un casco integrale ideale per chi ama la guida sportiva su strada, senza compromettere il comfort. La nuova versione Race mantiene le caratteristiche di sicurezza e leggerezza grazie alla calotta in HD Composite Fiberglass, disponibile in tre misure per garantire il massimo comfort in ogni taglia, fino alla XXXL.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 360 KAD RACE

Calotta in HD Composite Fiberglass : Leggera e resistente, offre una protezione ottimale.

: Leggera e resistente, offre una protezione ottimale. Visiera Antigraffio con Predisposizione Pinlock : Garantisce una visione ampia e chiara, con un sistema basculante e blocco in posizione chiusa. Leggi qui i consigli contro l’appannamento della visiera.

: Garantisce una visione ampia e chiara, con un sistema basculante e blocco in posizione chiusa. Leggi qui i consigli contro l’appannamento della visiera. Sistema di Ventilazione : Due prese d’aria anteriore e sulla mentoniera, abbinate a due estrattori per espellere l’aria calda.

: Due prese d’aria anteriore e sulla mentoniera, abbinate a due estrattori per espellere l’aria calda. Interni in Tessuto Extracool : Removibili, lavabili e progettati per l’uso con occhiali, con bande ad alta visibilità per maggiore sicurezza.

: Removibili, lavabili e progettati per l’uso con occhiali, con bande ad alta visibilità per maggiore sicurezza. SOS Release System : Permette il rilascio rapido dei guanciali in caso di emergenza.

: Permette il rilascio rapido dei guanciali in caso di emergenza. Visiera Parasole Interna a Scomparsa: Predisposizione interfono, deflettore paranaso, fibbia micrometrica in metallo ed elastico fermacinturino.

Specifiche

Taglie : XS a XXXL

: XS a XXXL Peso Medio : 1.400-1.500 grammi

: 1.400-1.500 grammi Omologazione : ECE-R 22.06

: ECE-R 22.06 Prezzo: € 238,00 (IVA inclusa)

Il 360 KAD RACE è disponibile in diverse combinazioni di colori, tra cui Blu Rosso, Grigio Verde e Blu Giallo fluo, per un tocco di stile oltre alla funzionalità.

CGM 568 BER: VERSATILITÀ E TECNOLOGIA PER I VIAGGI IN MOTO

Il casco modulare CGM 568 BER rappresenta l’ultimo upgrade della linea CGM, progettato per essere il compagno ideale nei viaggi in moto. La calotta in HPT (High Performance Terpolymer) è disponibile in due misure, assicurando una vestibilità perfetta e una protezione eccellente.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 568 BER

Calotta in HPT : Alta resistenza e prestazioni, con verniciatura antigraffio.

: Alta resistenza e prestazioni, con verniciatura antigraffio. Sistema di Ventilazione : Assicura una temperatura ottimale anche nei mesi più caldi.

: Assicura una temperatura ottimale anche nei mesi più caldi. Visiera Esterna Basculante : A sgancio rapido e con blocco in posizione chiusa, predisposta Pinlock 70.

: A sgancio rapido e con blocco in posizione chiusa, predisposta Pinlock 70. Visiera Interna a Scomparsa : Aiuta il pilota in diverse condizioni di luminosità.

: Aiuta il pilota in diverse condizioni di luminosità. Interni Termoformati in Tessuto Extracool : Removibili, lavabili e con alloggio per le aste degli occhiali.

: Removibili, lavabili e con alloggio per le aste degli occhiali. Predisposizione Interfono : Alloggio per il corpo auricolare e sostegno per l’asta del microfono.

: Alloggio per il corpo auricolare e sostegno per l’asta del microfono. Fibbia Micrometrica e Elastico Fermacinturino: Completa la dotazione di serie.

Specifiche

Taglie : XS a XXL

: XS a XXL Peso Medio : 1.600 +/- 50 grammi

: 1.600 +/- 50 grammi Omologazione : ECE-R 22.06 con doppia omologazione P/J

: ECE-R 22.06 con doppia omologazione P/J Prezzo: € 178,00 – € 190,00 (IVA inclusa)

Il modello 568 BER è disponibile in diverse varianti di colore, come Nero opaco, Antracite satinato, Bianco, Nero Rosso opaco, Grafite Giallo fluo opaco, Grafite Rosso satinato e Grigio Giallo fluo, per adattarsi ai gusti di ogni motociclista.