Shark Helmets rinnova il casco Jet Citycruise: tutte le novità

Shark Helmets rinnova il suo casco jet di punta, il Citycruiser, e ripropone i contenuti più apprezzati per la guida in città, puntando non solo al comfort ma anche al design e alla sicurezza. L’edizione Shark Citycruise 2023 si distingue per la rinnovata linea Krestone e 3 nuove grafiche. Ecco tutte le caratteristiche del casco jet Shark Citycruise.

NOVITA’ CASCO JET SHARK CITYCRUISE 2023

Il casco jet Shark Citycruise è stato sviluppato per proteggere i motociclisti con il 75% in più delle zone di sicurezza rispetto allo standard dei jet sul mercato. Shark Helmets afferma che sono state ampliate in particolar modo le superfici all’altezza di guance e mascella, senza impattare sul design e le dimensioni grazie alla forma molto avvolgente della calotta e della visiera. Il meccanismo della visiera parasole è posizionato lateralmente, anziché in basso come per integrali e modulari, ma non sono queste le novità 2023. La linea Krestone, presentata da Shark Helmets per il 2023 prevede tre nuove grafiche:

KAY/MAT, con dettagli gialli;

KAS/MAT, con dettagli argento;

KAR/MAT, caratterizzato invece da dettagli rossi.

CARATTERISTICHE CASCO SHARK CITYCRUISE

Il casco Shark Citycruise ha una calotta in resina termoplastica iniettata in 2 taglie per adattarsi alla morfologia di più utenti, con taglie da XS a XL. Riassumendo le principali caratteristiche che lo contraddistinguono:

visiera di classe ottica 1 con spessore variabile con trattamento antigraffio e antiappannamento

di classe ottica 1 con trattamento antigraffio e antiappannamento visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

con trattamento antigraffio interni in “MICROTECH” materiale green, riciclato con proprietà

antibatteriche certificato AEGIS

interni smontabili e lavabili in lavatrice (massimo a 30 °C)

in lavatrice (massimo a 30 °C) sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

predisposto per interfono Sharktooth

sistema di sgancio rapido della visiera

il sistema di aerazione è stato ottimizzato per assicurare un flusso d’aria continuo durante la guida

meccanismo di aerazione posteriore che utilizza l’effetto Venturi per estrarre aria calda dal casco

2 ingressi d’aria

1 estrattore d’aria

PREZZO CASCO JET SHARK CITYCRUISE

Il casco Shark Citycruise è disponibile in 13 grafiche differenti, incluse le nuove 3 colorazioni per il 2023. E’ venduto con 5 anni di garanzia, come per molti altri caschi moto a un prezzo a partire da € 182,99.