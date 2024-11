BMW ad EICMA: come sono cambiate le nuove S e M 1000 R – RR

BMW Motorrad partecipa a EICMA 2024 con un bel carico di novità, a partire dalle nuove BMW M 1000 RR, BMW S 1000 RR, BMW M 1000 R e BMW S 1000 R. Queste moto, appartenenti alle categorie superbike e roadster, sono state sottoposte a un’evoluzione tecnica e visiva, offrendo un’esperienza di guida ancora più dinamica ed emozionante. Non finisce qui, perché il marchio bavarese sotto alle luci di Rho Fiera ha in serbo altre anteprime interessanti, come l’omologazione agli standard Euro 5+ e l’acceleratore M a corsa corta, che garantisce una risposta immediata a ogni input del pilota.

BMW M 1000 RR: A PROVA DI PISTA

La nuova BMW M 1000 RR, soprannominata M RR, si presenta con un incremento di potenza del suo motore a quattro cilindri in linea, che ora eroga ben 218 CV grazie a un pacchetto di interventi tecnici mirati. L’aerodinamica è stata ottimizzata grazie a una carenatura anteriore completamente ridisegnata e all’introduzione delle nuove M Winglet 3.0, che generano una deportanza superiore. Il Flex Frame è stato ulteriormente perfezionato, con un nuovo supporto motore sul lato sinistro per una maggiore stabilità e maneggevolezza.

BMW Motorrad ha introdotto significativi miglioramenti ai sistemi di controllo:

Il Dynamic Traction Control (DTC) è ora equipaggiato con la nuova funzione Slide Control , resa possibile dalla tecnologia del sensore dell’angolo di sterzo;

è ora equipaggiato con la , resa possibile dalla tecnologia del sensore dell’angolo di sterzo; Il DTC si divide in Slip Control e Slide Control , offrendo un controllo più preciso e personalizzato della trazione;

si divide in e , offrendo un controllo più preciso e personalizzato della trazione; L’introduzione del sensore dell’angolo di sterzo ha permesso di integrare la nuova funzione Brake Slide Assist nel BMW Race ABS Pro, migliorando ulteriormente le prestazioni in frenata.

La nuova M RR è disponibile in due versioni:

M 1000 RR;

M 1000 RR M Competition.

BMW S 1000 RR: SUPERBIKE DA USO QUOTIDIANO

La BMW S 1000 RR, anche conosciuta come Double-R, ha subito importanti miglioramenti, in particolare per l’utilizzo in pista.

Le principali novità includono:

Acceleratore M a corsa corta: per una risposta ancora più diretta all’acceleratore;

per una risposta ancora più diretta all’acceleratore; nuove winglet: per una maggiore deportanza e stabilità;

per una maggiore deportanza e stabilità; nuovo copriruota anteriore con condotti dei freni integrati: per un raffreddamento ottimale dell’impianto frenante;

per un raffreddamento ottimale dell’impianto frenante; nuovi pannelli laterali della carenatura: per un design più accattivante.

La Double-R è stata arricchita con dotazioni di serie di alto livello:

Modalità di guida Pro: con ulteriori modalità “Race Pro”, due nuove combinazioni di risposta dell’acceleratore e coppia del motore;

con ulteriori modalità “Race Pro”, due nuove combinazioni di risposta dell’acceleratore e coppia del motore; Funzioni Engine Brake e Hill Start Control Pro: per una maggiore sicurezza e controllo;

per una maggiore sicurezza e controllo; ABS regolabile su cinque livelli nelle modalità “Race Pro” e impostazione “Slick”: per una frenata personalizzata in base alle condizioni della pista;

per una frenata personalizzata in base alle condizioni della pista; Dynamic Brake Control (DBC): una nuova funzionalità di serie per una maggiore sicurezza in frenata.

Tre accattivanti combinazioni di colori sono disponibili per la nuova S 1000 RR:

Blackstorm metallic: la variante base;

la variante base; Bluestone metallic con applicazioni grafiche opache: la variante Sport;

la variante Sport; Lightwhite uni/M Motorsport: la variante M Motorsport, disponibile in abbinamento al pacchetto M.

BMW M 1000 R: ROADSTER SPORTIVA

La BMW M 1000 R, conosciuta come M R, presenta un design più dinamico con il nuovo faro a LED a doppio flusso e il logo M nella presa d’aria tra i fari.

La nuova M 1000 R è disponibile in due varianti di colore: Lightwhite uni/M Motorsport (la variante base) e White Aluminium metallic matt (un nuovo colore per il 2025). Nella variante M Competition, è disponibile la combinazione di colori Blackstorm metallic/M Motorsport.

Il controllo di trazione DTC è stato migliorato con una strategia di controllo derivata dai modelli RR, offrendo prestazioni superiori, soprattutto in modalità Race. Fra i dettagli estetici di pregio abbiamo: Telaio posteriore e forcellone in Platinum Grey metallic, Winglet rifinite con vernice nera testurizzata e coperture della frizione e del generatore di colore nero.

BMW S 1000 R: LA ROADSTER DINAMICA

La BMW S 1000 R, chiamata Single-R, si presenta con un motore quattro cilindri in linea da 170 CV. Questa moto è stata resa ancora più vivace grazie a una serie di accorgimenti tecnici, quali:

Rapporto di trasmissione finale più corto: per un’accelerazione più scattante;

per un’accelerazione più scattante; Shift Assistant Pro ottimizzato: per cambi di marcia ancora più fluidi:

per cambi di marcia ancora più fluidi: Acceleratore M a corsa corta: per una risposta immediata all’acceleratore;

per una risposta immediata all’acceleratore; il controllo di trazione DTC è stato ottimizzato, garantendo prestazioni ancora più elevate.

La Single-R eredita il nuovo faro a LED a doppio flusso dai modelli RR, conferendole un aspetto più aggressivo.

Le dotazioni di serie, invece, comprendono:

Controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) con “Engine Brake” configurabile ;

; Portatarga corto ;

; Presa di ricarica USB-C sotto la sella ;

; Chiamata d’emergenza intelligente E-Call

La nuova Single-R è disponibile in tre varianti di colore: Blackstorm metallic, Bluefire/Mugiallo Yellow, Lightwhite uni/M Motorsport.