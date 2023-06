EICMA 2023: prezzo biglietto online con lo sconto per un mese

EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, la più grande fiera del ciclo e del motociclo inizia i preparativi dell’Edizione numero 80. Da oggi è possibile acquistare i biglietti per EICMA 2023 online a un prezzo scontato per un mese. Ecco come fare e la durata della promozione.

EICMA 2023: LE DATE UFFICIALI

EICMA 2023 torna alla Fiera di Milano (Rho) dal 7 al 12 novembre. La conferma delle date ufficiali arriva con la campagna pubblicitaria Real People Real Emotion. Gli organizzatori hanno promesso nuovi contenuti e, soprattutto, una solida presenza di espositori. Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA e presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ha sottolineato che “l’attrattività internazionale dei EICMA e l’attualità del modello espositivo”. “Ad oggi – ha anticipato Magri durante l’evento di presentazione della campagna – possiamo già contare su ben due padiglioni in più rispetto allo scorso anno, su importanti ritorni e su una partecipazione pressoché corale da parte delle Case produttrici e della filiera legata alle due ruote, che ci riporta autorevolmente alla stagione pre-pandemica”.

SCONTO PREZZO BIGLIETTO EICMA 2023 ONLINE

I biglietti di EICMA 2023 si possono comprare a partire dalle ore 12 di lunedì 19 giugno 2023 sul sito web ufficiale di EICMA, unico canale di vendita, ad un prezzo di lancio di 14 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) invece di 19 euro, costi fissi di prevendita esclusi. “Una tariffa molto vantaggiosa, che – ha sottolineato l’ad di EICMA Magri – rimane nuovamente invariata, malgrado l’impennata inflattiva, la caratura dell’esperienza di visita offerta e l’aumento di molti costi sostenuti nell’organizzazione”. Lo sconto è attivo fino alle ore 12 di lunedì 17 luglio 2023. Il prezzo del biglietto EICMA 2023 per bambini e ragazzi da 4 a 13 anni invece ha un costo invariato di 12 euro.

ACQUISTO E VALIDITA’ BIGLIETTO EICMA 2023 ONLINE IN PREVENDITA

La validità del biglietto EICMA 2023 è di 1 giorno a scelta tra quelli della manifestazione aperta al pubblico, non si considerano quindi i giorni riservati alla stampa (7 e 8 novembre 2023) e operatori del settore (8 novembre 2023). Info utili sul corretto utilizzo del biglietto per EICMA 2023:

Scarica il biglietto EICMA sul telefono o stampalo.

sul telefono o stampalo. Conservalo con cura ed esibiscilo in caso di controllo.

Il biglietto è personale, non cedibile , non duplicabile, non rimborsabile.

, non duplicabile, non rimborsabile. Il biglietto è valido per un solo ingresso.

Gli ingressi per accedere ad EICMA saranno Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest. Scarica la mappa di EICMA 2023 e salvala sul cellulare, ti aiuterà ad orientarti durante la manifestazione.

Resta collegato poiché prossimamente pubblicheremo le info utili aggiornate su EICMA 2023.