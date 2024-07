Misano 2024 MotoGP: biglietti e prezzi del secondo GP

Qualche giorno fa gli appassionati italiani di motociclismo hanno ricevuto la bellissima notizia che Misano ospiterà nel 2024 una seconda gara del mondiale MotoGP, sostituendo quasi in extremis il GP del Kazakhstan. Quindi al primo Gran Premio in programma nel weekend dell’8 settembre, in calendario come GP di San Marino e della Riviera di Rimini, si aggiungerà dopo appena due settimane il Gran Premio dell’Emilia Romagna, sempre sul circuito di Misano dal 20 al 22 settembre 2024. I biglietti per la nuova data del motomondiale sono in vendita da lunedì 22 luglio, andiamo a scoprire prezzi e disponibilità.

GP MISANO 2024: QUANDO SI SVOLGE IL NUOVO GRAN PREMIO MOTOGP

Il circuito di Misano Adriatico, in Emilia Romagna, è lungo 4226 metri e si snoda attraverso 16 curve. Inaugurato nel 1972, ha ospitato per la prima volta il motomondiale nel 1985 e per alcuni anni è diventato teatro del Gran Premio d’Italia di motociclismo, prima del definitivo trasferimento della corsa al circuito del Mugello. Dal 2007 è la sede del GP di San Marino e, in due occasioni (che adesso diventeranno tre), anche del GP dell’Emilia Romagna. Dal 2012 il circuito di Misano è intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Il secondo GP Misano 2024 si svolgerà nel week-end del 20, 21 e 22 settembre 2024 e sarà valido come quattordicesima prova del mondiale MotoGP. Nella giornata di venerdì si correranno le libere, al sabato le qualifiche e la Sprint Race e la domenica il Gran Premio. Oltre alla MotoGP si disputeranno gare e qualifiche delle classi Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup.

BIGLIETTI E PREZZI DEL SECONDO GRAN PREMIO DI MISANO NEL 2024

Per il secondo GP di Misano 2024 sono disponibili biglietti per la singola giornata o abbonamenti per due o tre giorni. Ci sono inoltre i cosiddetti pacchetti VIP che includono insieme alle gare diverse altre esperienze (ad esempio biglietto + albergo o ingresso al VIP Village). È previsto uno sconto del 30% per chi ha acquistato entro il 21 luglio il biglietto del GP di San Marino a Misano del weekend 6-8 settembre (promozione valida fino al 12 agosto 2024). Ecco tutti i prezzi:

Abbonamento 3 giorni Venerdì-Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 285,00 €

TRIBUNA A / B / C: 280,00 €

TRIBUNA D: 195,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 175,00 €

TRIBUNA D TOP: 260,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 235,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 260,00 €

PRATO 1: 145,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 130,00 €

PRATO 2: 110,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 15,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 3,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

Abbonamento 2 giorni Sabato-Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 345,00 €

TRIBUNA A / B / C: 250,00 €

TRIBUNA D: 170,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 153,00 €

TRIBUNA D TOP: 230,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 205,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 230,00 €

PRATO 1: 120,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 108,00 €

PRATO 2: 90,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 10,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 2,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

Biglietto 1 giorno Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 280,00 €

TRIBUNA A / B / C: 200,00 €

TRIBUNA D: 130,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 117,00 €

TRIBUNA D TOP: 180,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 150,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 180,00 €

PRATO 1: 90,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 81,00 €

PRATO 2: 70,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

Biglietto 1 giorno Sabato

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 120,00 €

TRIBUNA A / B / C: 90,00 €

TRIBUNA D: 77,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 69,00 €

TRIBUNA D TOP: 90,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 90,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 90,00 €

PRATO 1: 50,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 45,00 €

PRATO 2: 40,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

Biglietto 1 giorno Venerdì

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 45,00 €

TRIBUNA A / B / C: 35,00 €

TRIBUNA D: 27,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 24,00 €

TRIBUNA D TOP: 35,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 35,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 35,00 €

PRATO 1: 25,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 22,00 €

PRATO 2: 20,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

I biglietti del secondo GP Misano 2024 si possono acquistare su questi siti web:

Tickets MotoGP

TicketOne

MotoGP Premier (pacchetti VIP).

CALENDARIO MOTOGP 2024

Dopo la cancellazione dei Gran Premi d’Argentina, d’India e del Kazakhstan, il calendario della MotoGP 2024 è composto da 20 gare. Al momento se ne sono disputate 9. Le prossime corse sul suolo italiano si terranno a Misano Adriatico il weekend dell’8 settembre per il GP di San Marino e il weekend del 22 settembre per il GP dell’Emilia Romagna.