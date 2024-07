Previsioni traffico moto estate 2024: i weekend da bollino nero

Se hai intenzione di viaggiare in moto durante l’estate 2024 devi necessariamente controllare le previsioni del traffico prima di metterti in marcia, scoprendo soprattutto quali sono i weekend da bollino nero. Questo ti permetterò di organizzare delle partenze ‘intelligenti‘, scegliendo un giorno o un orario in cui si prevede che ci sia meno traffico sulle strade e sulle autostrade italiane. Continua a leggere per vedere il calendario con i bollini di traffico predisposto dalla Polizia dello Stato e trovare tante informazioni utili per i viaggi in moto.

TRAFFICO ESTATE 2024: I WEEKEND DA BOLLINO NERO

In occasione dei fine settimana del mese di luglio e di agosto 2024, si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale. In particolare, l’aumento del traffico in fase di partenza si scaglionerà con spostamenti a partire dal pomeriggio di ogni venerdì, per tutti i sabati e con previsione di un consistente flusso veicolare di rientro nel pomeriggio delle domeniche e anche nella mattinata dei lunedì, sovrapponendosi al traffico quotidiano di inizio settimana. Il mese di luglio si chiuderà con il primo grande rientro dei vacanzieri che potrebbe concentrarsi nella giornata di domenica 28 e la mattina di lunedì 29.

In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, Viabilità Italia, organismo della Polizia dello Stato, ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico contrassegnato dai ‘famosi’ bollini: giallo per traffico intenso, rosso per traffico intenso con possibili criticità e nero per traffico critico.

I bollino relativi ai mesi di agosto e settembre 2024 saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Di seguito trovi tanti consigli per affrontare i viaggi in moto in tutta sicurezza e comodità + alcuni itinerari perfetti per le due ruote d’estate:

VIAGGI IN MOTO: COME CONTROLLARE IL TRAFFICO IN TEMPO REALE

Notizie sempre aggiornate sul traffico quando viaggi in moto sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. Viaggiare informati, le trasmissioni di Isoradio e i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarti circa lo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas puoi inoltre utilizzare l’applicazione VAI sul sito www.stradeanas.it, disponibile anche per smartphone. Puoi pure contattare il numero unico 800.841.148. Le informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle società concessionarie autostradali. Ci sono infine i ben noti servizi online come Google Maps, Automap, ViaMichelin, ecc.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI NEI WEEKEND

Durante i weekend estivi il traffico è parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto è attivo durante i seguenti giorni e orari:

LUGLIO 2024

6 sabato 08:00 16:00

7 domenica 07:00 22:00

13 sabato 08:00 16:00

14 domenica 07:00 22:00

20 sabato 08:00 16:00

21 domenica 07:00 22:00

26 venerdì 16:00 22:00

27 sabato 08:00 16:00

28 domenica 07:00 22:00.

AGOSTO 2024

2 venerdì 16:00 22:00

3 sabato 08:00 22:00

4 domenica 07:00 22:00

9 venerdì 16:00 22:00

10 sabato 08:00 22:00

11 domenica 07:00 22:00

15 giovedì 07:00 22:00

17 sabato 08:00 16:00

18 domenica 07:00 22:00

24 sabato 08:00 16:00

25 domenica 07:00 22:00

31 sabato 08:00 16:00.

SETTEMBRE 2024

1 domenica 07:00 22:00

8 domenica 07:00 22:00

15 domenica 07:00 22:00

22 domenica 07:00 22:00

29 domenica 07:00 22:00.