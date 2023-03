Estrima Birò riceve l’Autonomy Mobility Innovation Award

Estrima Birò si è aggiudicato il premio Autonomy Mobility Innovation per l’innovazione che il quadriciclo leggero ha introdotto nel settore della micromobilità elettrica. La cerimonia è avvenuta in occasione del maggiore evento mondiale dedicato alla mobilità urbana sostenibile.

BIRO’ DI ESTRIMA RICEVE IL PREMIO PER L’INNOVAZIONE INTELLIGENTE

Estrima è la società italiana che ha realizzato Birò, definito il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote (difatti è un quadriciclo leggero) insignito del primo premio agli Autonomy Mobility Innovation Awards, nella categoria Smart Mobility Cities. Il premio è stato consegnato in occasione dell’Autonomy Mobility World Expo 2023 (AMWE 2023), il più grande evento annuale dedicato alle nuove soluzioni di mobilità urbana sostenibile che si è tenuto a Parigi. “E’ con grande orgoglio che accogliamo questo prezioso premio” dichiara Matteo Maestri, Presidente di Estrima S.p.A. “Ricevere un riconoscimento per l’innovazione dopo 14 anni di attività rappresenta un segnale davvero importante e forte che mette in evidenza il nostro valore innovativo continuo e costante, capace di raccogliere da sempre consensi a massimi livelli”.

ESTRIMA BIRO’ SECONDO LA GIURIA DEGLI AMI AWARDS

Estrima Birò premiato nella categoria Smart Mobility Cities è stato valutato dalla giuria come “prodotto intelligente ed ecologico, perfettamente adatto a chi si deve muovere nei centri urbani congestionati e a corto di parcheggi”. Gli Autonomy Mobility Innovation Awards sono dei riconoscimenti alle aziende, a livello internazionale, che presentano progetti, prodotti, soluzioni, idee o prototipi che aiutano a migliorare il settore della mobilità.

I VINCITORI DELL’ AUTONOMY MOBILITY INNOVATION AWARDS 2023

Tra oltre 100 partecipanti e 21 finalisti candidati ai premi Autonomy Mobility Innovation Awards che hanno avuto accesso alla cerimonia delle premiazioni, la giuria ha scelto i seguenti nelle rispettive categorie: