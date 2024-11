Le novità di Moto Morini a EICMA: Corsaro GT e molto altro

Moto Morini è protagonista a EICMA 2024 con tante importanti novità. L’azienda italiana, forte di una storia gloriosa e di una passione inesauribile per le due ruote, svela al pubblico due nuovi modelli di media cilindrata, le attesissime Corsaro e Corsaro Sport, e annuncerà l’arrivo di quattro ulteriori modelli a partire dal 2025. Per tutti gli appassionati di questo famoso marchio, questa è l’opportunità giusta per rifarsi gli occhi. In attesa di scoprire come andranno su strada le nuove creature.

MOTO MORINI CORSARO E CORSARO SPORT: IMPORTANTI NOVITA’

Le nuove Moto Morini Corsaro e Corsaro Sport rappresentano il ritorno di due nomi iconici che hanno fatto la storia del motociclismo italiano. Presentate a EICMA 2024, queste due moto di media cilindrata sono destinate a infiammare il cuore degli appassionati. Entrambe le moto si basano su una nuova piattaforma da 750cc, cuore pulsante di un progetto ambizioso e tecnologicamente avanzato. Il motore bicilindrico a V di 90° da 750cc, capace di erogare 96 CV, promette prestazioni entusiasmanti. Per renderlo accessibile anche ai possessori di patente A2, sarà disponibile anche una versione depotenziata a 35 kW.

Ciò che rende questo motore unico nel suo segmento è la presenza di soluzioni tecniche raffinate come l’albero motore controrotante e la lubrificazione a carter secco, tecnologie mutuate dalla MotoGP per migliorare la guidabilità. La ciclistica non è da meno, con un telaio a Omega di particolare pregio, un forcellone in alluminio con leveraggio progressivo, freni Brembo e pneumatici Pirelli, garanzia di prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Moto Morini Corsaro, la versione naked, si presenta con sovrastrutture ridotte all’osso, mettendo in mostra tutta la sua meccanica. Corsaro Sport, invece, è la sportiva carenata, pronta a diventare protagonista del segmento “sport” in grande fermento a EICMA 2024.

MOTO MORINI A EICMA NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

La partecipazione di Moto Morini a EICMA rappresenta un momento cruciale per l’azienda. L’obiettivo è chiaro: coniugare tradizione e innovazione, presentando modelli che sappiano emozionare e soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Oltre alle nuove Corsaro e Corsaro Sport, Moto Morini ha altre sorprese. Quattro nuovi modelli si aggiungeranno alla gamma a partire dal 2025, ampliando l’offerta e consolidando la presenza del marchio a livello globale. L’azienda si impegna a mantenere vive le proprie radici, attingendo al glorioso passato per proiettarsi con decisione verso il futuro. La nuova gamma è stata progettata per soddisfare le esigenze di una clientela internazionale, attenta alla qualità, al design e all’innovazione.

MOTO MORINI 3 1/2: RITORNO AL FUTURO

Il design della nuova Moto Morini 3 1⁄2 è contraddistinto da un classico colore rosso che esalta l’eleganza del modello. Elementi come i semimanubri, il tappo del serbatoio, la forma dello scarico e la sella con il logo Moto Morini rievocano il passato della bicilindrica italiana degli anni Settanta. Sotto il serbatoio, la nuova Moto Morini è provvista di un motore bicilindrico V2 da 350 cc, conforme alle normative Euro5 Plus. Questo motore offre prestazioni in linea con il segmento (32,6 CV e 31 Nm di coppia), sella ergonomica e le sospensioni di alta qualità garantiscono una guida confortevole e stabile, mentre le luci full LED ampliano la visibilità su strada. Con un’altezza da terra di soli 780 mm, permette di essere utilizzata da piloti anche poco esperti.

Lo studio attento delle quote ciclistiche assicura una maneggevolezza ottimale, rendendo la nuova 3 1⁄2 adatta anche ai neofiti del mondo delle due ruote. Il telaio è un monotrave in acciaio associato a una ciclistica del tutto tradizionale con forcella rovesciata da 43mm e forcellone posteriore in alluminio con mono cantilever. Il display TFT integrato funge da navigatore, rendendo ogni viaggio un’esperienza senza preoccupazioni. A vantaggio anche del guidatore meno esperto, che può gioire.