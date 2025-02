Magneti Marelli Checkstar – Bulega: l’accordo in Superbike 2025

Magneti Marelli Checkstar conferma il proprio impegno nel mondo del motorsport rinnovando la collaborazione con Nicolò Bulega per la stagione 2025 del Campionato Mondiale Superbike. Questa sinergia, ormai consolidata, testimonia l’importanza della tecnologia e dell’eccellenza tecnica che contraddistinguono il marchio, un valore che Bulega incarna perfettamente con il suo talento e la sua dedizione.

NICOLÒ BULEGA: UN BRAND AMBASSADOR D’ECCEZIONE

In qualità di brand ambassador di Magneti Marelli Checkstar, la rete di officine di autoriparzione, Nicolò Bulega continua a rappresentare il marchio sia in pista che fuori, rafforzando il legame con gli appassionati e con i professionisti del settore motociclistico. Questa partnership non si limita alle sole competizioni: prevede anche la realizzazione di contenuti esclusivi all’interno della rete di officine Magneti Marelli Checkstar e l’organizzazione di eventi dedicati ai clienti e ai fan. Grazie a queste iniziative, l’eccellenza tecnica del marchio viene valorizzata attraverso l’autenticità e la passione che Bulega trasmette in ogni occasione.

UN 2024 DA PROTAGONISTA E UN 2025 RICCO DI ASPETTATIVE

Dopo il trionfo nel Mondiale SuperSport del 2023, Bulega ha affrontato la sua prima stagione in Superbike nel 2024 con prestazioni di altissimo livello. Il pilota italiano ha collezionato 24 podi, stabilendo un record assoluto per un debuttante nella categoria, con 6 vittorie, 15 secondi posti e 3 terzi posti, oltre a 11 giri più veloci in gara. Questo straordinario rendimento gli ha permesso di competere per il titolo mondiale fino alle fasi finali del campionato, dimostrando una costanza e una determinazione fuori dal comune.

Per il 2025, le aspettative sono altissime. I test pre-stagionali hanno già fornito segnali positivi: nei primi giorni di prove a Phillip Island, Bulega ha segnato il miglior tempo, fermando il cronometro su 1’28″680 e confermandosi tra i principali protagonisti della prossima stagione.

IN SUPERBIKE 2025 CON MAGNETI MARELLI CHECKSTAR

Il Campionato Mondiale Superbike 2025 si articola in dodici round che porteranno i piloti sui circuiti più iconici del mondo. Dopo l’apertura con i test collettivi di Portimão a gennaio, la stagione si chiuderà il 19 ottobre a Jerez de la Frontera, in Spagna. Ogni weekend di gara seguirà il format consolidato, comprendente prove libere, Superpole, Superpole Race, Warm-up, Gara 1 e Gara 2.

Con una preparazione meticolosa e una squadra altamente competitiva, Nicolò Bulega si prepara ad affrontare una stagione che promette emozioni, spettacolo e, soprattutto, grandi risultati. La collaborazione con Magneti Marelli Checkstar continua a rappresentare un valore aggiunto, non solo in termini di visibilità, ma anche di innovazione tecnologica applicata alle competizioni motociclistiche.