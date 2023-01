Riparazioni moto: le reti ufficiali fatturano più ore delle autorizzate

Perché le riparazioni moto in concessionaria spesso costano più di un’officina autorizzata multimarca? Ecco i dati dell’indagine GiPA in Italia

Le riparazioni moto spesso risultano particolarmente costose, non solo per la manodopera particolarmente specializzata, ma anche per il valore dei ricambi moto, reperibili prevalentemente presso le concessionarie ufficiali o le reti autorizzate. Un’interessante indagine svolta da GiPa Italia, società specializzata in studi per il settore automotive, pubblicata su Il Giornale dell’Aftermarket Moto rivela quali cambiamenti hanno riguardato il settore della riparazione moto in Italia. Da questi trend, l’analisi estrapola interessanti numeri sull’attività delle officine moto multimarca, autorizzate e delle Concessionarie.

OPERATORI IAM E OES DELLE DUE RUOTE DAL 2011 AL 2019

Lo studio 2022, fa una fotografia del mercato moto attraverso gli occhi degli operatori, con focus su fatturato, caratteristiche strutturali e operative da cui dipendono anche la conformazione dei flussi di ricambi e accessori moto aftermarket e OE. Nell’indagine sono riportati i dati relativi all’attività di vendita di ricambi e riparazione, di concessionari moto, officine autorizzate, meccanici multimarca, gommisti, ricambisti, e negozi specializzati. Negli ultimi anni, riporta GiPA, si è assistito a una forte contrazione del settore moto, con molte chiusure soprattutto per gli OES (Original Equipment Services) e risollevato solo negli ultimi mesi del 2022. Dal 2011 al 2019, risultano circa 2300 operatori in meno. Le officine in particolare sono così distribuite:

– officine moto autorizzate multimarca: da 7619 a 7045;

– concessionari moto: da 810 a 611;

– officine autorizzate delle Case costruttrici (OES): da 3521 a 3175.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

E’ da considerare un aspetto importante, che alcuni operatori come i gommisti e le carrozzerie, svolgono un’attività promiscua, quindi l’impatto del singolo mercato auto/moto non è determinante come per gli altri operatori più verticali. Questa individualità comporta anche delle interdipendenze più o meno vincolanti tra gli operatori di riparazione B2C i loro fornitori di ricambi. Questo passaggio è importante poiché, come sottolinea Marc Aguettaz, Managing Director di GiPA Italia, “Il prezzo finale (ricambi + manodopera) potrebbe essere giusto, ma nessun cliente capirà perché il ricambio fatturato costa molto di meno su Internet”. Il diagramma dei flussi di ricambi e accessori moto di seguito infatti mostra come siano presenti, ma molto più rari, i flussi dall’Independent Aftermarket verso l’Original Equipment Services e viceversa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO RICAMBI MOTO PRESSO LE OFFICINE MULTIMARCA E QUELLE UFFICIALI

La struttura dei canali di distribuzione dei ricambi moto nell’IAM e OES comporta inevitabilmente un differente fatturato tra le diverse officine. Secondo l’elaborazione di GiPA, le ore di manodopera vendute per singolo motoveicolo sono quasi allineate tra i diversi canali di riparazione. Mentre cambia notevolmente il valore dei ricambi venduti per ogni ora di manodopera fatturata al cliente nel 2021:

– 38,06 euro di ricambi moto per ogni ora di manodopera nelle officine multimarca;

– 54,30 euro di ricambi moto per ogni ora di manodopera nelle concessionarie;

– 51,33 euro di ricambi moto per ogni ora di manodopera nelle officine autorizzate OES;

– 59,42 euro di ricambi moto per ogni ora di manodopera dai gommisti.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO MANODOPERA E ORE FATTURATE DALLE OFFICINE MULTIMARCA E LE RETI UFFICIALI

Secondo i dati raccolti intervistando un campione rappresentativo di operatori, a fronte di una tariffa oraria media nelle officine moto autorizzate di 30,45 euro (iva esclusa), il maggiore fatturato delle concessionarie deriva principalmente da un maggiore flusso di veicoli, sebbene ci sia anche un costo orario medio leggermente più alto:

– officine multimarca, 30,45 euro costo manodopera orario i.e. – 816 ore di manodopera l’anno;

– concessionaria, 36,20 euro costo manodopera orario i.e. – 16665 ore di manodopera l’anno;

– officine autorizzata OES, 32,23 euro costo manodopera orario i.e. – 1333 ore di manodopera l’anno;

– gommista, 27,25 euro costo manodopera orario i.e. – 1110 ore di manodopera l’anno.