Preparare la moto per l’estate: quali sono i controlli chiave?
Assicura che la tua moto sia pronta per l'estate. Scopri i controlli essenziali da fare prima di metterti in viaggio
Assicura che la tua moto sia pronta per l'estate. Scopri i controlli essenziali da fare prima di metterti in viaggio
Con l’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle temperature, il richiamo dell’asfalto diventa irresistibile. Tuttavia, prima di lanciare la tua compagna a due ruote tra i tornanti di montagna o lungo le strade costiere, è fondamentale assicurarsi che sia in condizioni impeccabili. Il caldo estivo mette a dura prova la meccanica e i componenti della moto: un mezzo rimasto fermo in garage o utilizzato poco durante l’inverno richiede un’attenzione particolare per garantire sicurezza e prestazioni. In questa guida, esploreremo i passaggi fondamentali per un check-up completo, trasformando la manutenzione in un rito propiziatorio per i tuoi prossimi viaggi.
PNEUMATICI: IL TUO UNICO CONTATTO CON L’ASFALTO
Gli pneumatici sono il componente più critico per la sicurezza. Durante l’inverno, la gomma può essersi indurita o aver sviluppato piccole crepe (ovalingizzazione se la moto è rimasta ferma senza cavalletti alzamoto).
- Pressione: controllala rigorosamente a freddo. Il calore estivo aumenta la pressione interna, ma partire con valori errati compromette il grip e accelera l’usura.
- Battistrada: verifica lo spessore residuo. Il limite legale è spesso di 1,6 mm, ma per la tua sicurezza è consigliabile non scendere mai sotto i 2 mm.
- Stato della gomma: cerca segni di invecchiamento o tagli. Se la gomma ha più di 4-5 anni (controlla il DOT sulla spalla), valuta la sostituzione anche se il battistrada sembra buono: la “cristallizzazione” riduce drasticamente l’aderenza.
OLIO E LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
Il motore in estate lavora a temperature molto elevate. L’olio non serve solo a lubrificare, ma contribuisce attivamente allo smaltimento del calore.
- Olio motore: controlla il livello tramite l’oblò o l’astina. Se l’ultimo cambio risale a più di un anno fa o hai percorso molti chilometri, sostituiscilo insieme al filtro. Un olio fresco mantiene la sua viscosità anche sotto il sole cocente.
- Liquido di raffreddamento: se la tua moto è raffreddata a liquido, questo è il controllo più importante. Verifica il livello nel vaso di espansione e assicurati che non ci siano perdite dai manicotti. Un sistema di raffreddamento inefficiente in estate significa rischiare il surriscaldamento nel traffico o durante una salita impegnativa.
IL SISTEMA FRENANTE
Il calore estivo influisce anche sui freni. Il fluido freni è igroscopico (assorbe umidità), il che può portare alla formazione di bolle d’aria quando si scalda eccessivamente (fenomeno del fading).
- Pastiglie: verifica lo spessore del materiale d’attrito. Se sono vicine al limite, cambiale ora: il calore accelera il consumo.
- Liquido freni: se il liquido appare scuro o non lo cambi da due anni, procedi allo spurgo e alla sostituzione. La leva deve risultare solida, non spugnosa.
TRASMISSIONE: PULIZIA E TENSIONE
La catena è il cuore della trasmissione finale e soffre particolarmente la polvere e il calore.
- Pulizia e ingrassaggio: usa un pulitore specifico per catene (evita benzina o solventi aggressivi che rovinano gli O-ring) e applica un grasso di qualità.
- Tensione: una catena troppo tesa o troppo lenta danneggia pignone e corona. Verifica il “gioco” (solitamente tra 25 e 35 mm) seguendo le specifiche del manuale d’uso.
BATTERIA ED ELETTRONICA
Le temperature estive possono essere letali per una batteria già debole. Ecco i controlli da effettuare.
- Stato della carica: se la moto ha faticato ad avviarsi dopo l’inverno, una ricarica lenta con un mantenitore è d’obbligo.
- Morsetti: assicurati che siano puliti e ben stretti per evitare falsi contatti causati dalle vibrazioni.
- Luci: un rapido giro di controllo a fari (abbaglianti inclusi), frecce e luce stop ti eviterà spiacevoli multe e, soprattutto, ti renderà visibile agli altri utenti della strada.
ABBIGLIAMENTO TECNICO ANCHE D’ESTATE
Consiglio finale: non dimenticare l’equipaggiamento! Indossare il corretto abbigliamento tecnico è indispensabile anche d’estate. Passa a guanti e giacca traforati per gestire meglio il calore, mantenendo sempre le protezioni adeguate.