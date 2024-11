Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM: le monocilindro presentate ad EICMA

Suzuki torna nel segmento delle moto versatili con due nuovi modelli: la DR-Z4S e la DR-Z4SM. Presentate a EICMA 2024, queste moto rappresentano l’evoluzione delle leggendarie DR-Z400, aggiornate e migliorate per rispondere alle esigenze dei motociclisti moderni. Gli appassionati della rassegna milanese potranno scorgere due anteprime che promettono di conquistare un posto importante all’interno di un segmento ben definito.

SUZUKI, IL MOTORE MONOCILINDRICO

Entrambe le moto sono equipaggiate con un motore monocilindrico da 398cc a carter secco, con distribuzione DOHC a quattro valvole e raffreddamento a liquido. Questo propulsore eroga una potenza di 38 CV a 8.000 giri, con una coppia massima di 37 Nm a 6.500 giri. L’alimentazione è gestita da un sistema Ride-by-Wire e da un’iniezione elettronica avanzata. Un elemento distintivo è la doppia candela nella camera di combustione, che ottimizza i consumi, attestandosi sui 28,4 km/l per la DR-Z4S e 29,4 km/l per la DR-Z4SM (ciclo WMTC).

SUZUKI: TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI MOTOCICLISTI

Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM si avvalgono del Suzuki Intelligent Ride System, che offre tre modalità di guida attraverso il sistema “Scegliiltiro”. La sicurezza è garantita dal controllo di trazione “Aprisereno” a due livelli, più la modalità G specifica per ogni modello. Per il 2025, le moto si aggiornano con l’omologazione Euro 5+, il telaio in acciaio completamente nuovo con struttura superiore a doppio trave e sospensioni KYB regolabili in estensione e compressione. Dal punto di vista elettronico, spiccano l’introduzione del ride by wire multimappa, del controllo di trazione regolabile e dell’ABS, disinseribile al posteriore sulla SM e su entrambe le ruote per la S.

SUZUKI: LE DUE ANIME DI DR-Z4S E DR-Z4SM

Pur condividendo la base tecnica, la DR-Z4S e la DR-Z4SM si distinguono per caratteristiche specifiche, pensate per soddisfare esigenze diverse. La DR-Z4S, fedele al motto “Ready 4 anything”, è pensata per un utilizzo versatile, sia su strada che fuoristrada. Si distingue per le sue sospensioni KYB con escursione anteriore di 280 mm e posteriore di 296 mm. Monta cerchi da 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore, con pneumatici IRC GP-410 semi tassellati. La sella si trova a 920 mm da terra, con una luce a terra di 300 mm. Il disco freno anteriore è da 270 mm.

La DR-Z4SM, con il motto “Your streets. Your playground”, è invece ottimizzata per l’uso stradale. Presenta cerchi da 17″ equipaggiati con pneumatici Dunlop SPORTMAX Q5A. Le sospensioni hanno un’escursione di 260 mm all’anteriore e 277 mm al posteriore, mentre la sella si trova a 890 mm da terra. Si distingue per il disco freno anteriore da 310 mm. Entrambe le moto condividono un disco posteriore da 240 mm.

SUZUKI DR-Z4S E DR-Z4SM: DESIGN MODERNO E FUNZIONALE

Esteticamente, le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM sfoggiano un design moderno, caratterizzato da una linea orizzontale che attraversa l’intera fiancata. L’illuminazione è completamente a LED, incluse le frecce e la luce targa. Lo stile è semplice e di buon gusto, con linee da vera enduro e angoli vivi che conferiscono un tocco di modernità. Le luci sono a LED e la strumentazione è LCD, attraverso la quale si possono gestire tutti i controlli elettronici. La DR-Z4S sarà disponibile nelle colorazioni Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM nelle varianti Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco.

SUZUKI: PREZZO E DISPONIBILITA’ DELLE NUOVE MOTO

Suzuki non ha ancora comunicato il prezzo delle nuove DR-Z4S e DR-Z4SM, ma si prevede che le moto saranno disponibili nei primi mesi del 2025. Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM si presentano come due moto versatili e divertenti, capaci di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di motociclisti. Con un motore potente e affidabile, una ciclistica moderna e una dotazione tecnologica completa, le nuove DR-Z promettono di essere un successo di vendite. La parola passa alla storia.