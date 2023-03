Cavalletto alza moto da garage: tipi e differenze

Il cavalletto alza moto è un accessorio utilissimo che non dovrebbe mancare nel garage di qualsiasi appassionato di moto. Poiché non sempre sono chiari tutti i vantaggi di usare i cavalletti moto solleva ruota, abbiamo deciso di fare chiarezza in questo articolo con alcuni consigli utili. Per comprare i cavalletti più adatti ad ogni moto bisogna sapere saper distinguere le differenze tra i vari cavalletti alza moto. Ecco i nostri consigli per i meno esperti, ma non solo.

CAVALLETTI ALZA MOTO: SERVONO DAVVERO?

I cavalletti alza moto non servono solo durante le gare del motorsport perché alla moto manca il cavalletto laterale, ma per varie ragioni che in parte riguardano anche le moto stradali. I casi in cui è superfluo o meno agevole l’utilizzo dei cavalletti moto sono davvero pochi, ad esempio:

se la moto ha il cavalletto centrale sta dritta da sola e a meno di particolari esigenze di manutenzione straordinaria ha poco senso avere i cavalletti in garage. Lo svantaggio maggiore è infatti l’ingombro quando non sono in uso, ad esempio in estate;

Esistono diversi tipi di cavalletti alza moto da garage molto simili, ma dalle caratteristiche e funzioni molto variegate in base ai modelli e al tipo di applicazione. Vediamo singolarmente i vari tipi, prediligendo quelli più comuni.

CAVALLETTO ALZA MOTO POSTERIORE: TIPI, DIFFERENZE E PREZZO

Il cavalletto alza moto posteriore è molto comodo per la manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione moto e molto altro. I vantaggi:

evita l’appiattimento dello pneumatico durante i periodi di inutilizzo;

Nella maggior parte dei casi (con forcellone posteriore a doppio braccio) si tratta di cavalletti moto posteriori universali con vari accessori e regolazioni. Se presenti, è importante verificare la compatibilità degli accessori che possono essere:

attacchi ad L (il forcellone è appoggiato di peso sul cavalletto);

Ecco alcuni esempi di cavalletti alza moto in vendita su eBay a prezzi scontati che hanno esattamente queste caratteristiche.

Il cavalletto alza moto posteriore monobraccio è invece specifico per le moto BMW, Ducati, Honda, MV e i motocicli che hanno un forcellone monobraccio o il cerchio posteriore predisposto. Vi consigliamo di misurare il diametro del foro nel cerchio dove va ad innestarsi lo spinotto del supporto.

Ecco alcuni esempi di cavalletti alza moto monobraccio in vendita su eBay a prezzi scontati che hanno esattamente queste caratteristiche.

CAVALLETTO ALZA MOTO ANTERIORE: TIPI, DIFFERENZE E PREZZO

Il cavalletto alza moto anteriore è generalmente universale e adattabile a diversi modelli tramite gli accessori inclusi. Fatta eccezione per alcuni modelli, come Ducati (Panigale) e MV, che richiedono un cavalletto anteriore specifico, negli altri casi la presenza degli accessori mette tutti d’accordo. In tal senso però bisogna distinguere i tipi di montaggio tra:

cavalletto alza moto anteriore sotto forcella , con supporti a rulli o a coni , se gli steli sono pieni o cavi. E’ il tipo più diffuso di cavalletto, pratico e meno ingombrante, comodo per sollevare la ruota anteriore durante le lunghe pause invernali ma meno comodo se serve smontare ruota o steli, poiché il peso della moto continua a gravare sulla forcella anteriore.

, con supporti , se gli steli sono pieni o cavi. E’ il tipo più diffuso di cavalletto, pratico e meno ingombrante, comodo per sollevare la ruota anteriore durante le lunghe pause invernali ma meno comodo se serve smontare ruota o steli, poiché il peso della moto continua a gravare sulla forcella anteriore. cavalletto alza moto anteriore per pinze freno radiali , come il precedente;

Ecco alcuni esempi di cavalletti alza moto anteriori in vendita su eBay a prezzi scontati che hanno esattamente queste caratteristiche.