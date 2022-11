Arriva il LED retrofit per più sicurezza in bici

In caso di scarsa illuminazione artificiale o maltempo Limelight aiuta ad essere visti da altri guidatori: ecco come funziona il LED retrofit Kask

La sicurezza dei ciclisti in ambito urbano è spesso aggrappata all’efficacia dell’illuminazione pubblica. Una condizione che non sempre assicura ai ciclisti di essere visti dagli altri veicoli, non solo di sera ma anche in caso di maltempo. Un problema che Kask, azienda bergamasca specializzata nella produzione di caschi per bici vuole contribuire a risolvere con Kask Limelight una luce posteriore a LED retrofit da applicare sui caschi della propria linea Urban. Ecco come funziona.

KASK LIMELIGHT RETROFIT PER PIU’ SICUREZZA DI SERA IN CITTA’

Kask Limelight è progettato per aumentare la visibilità e la sicurezza di chi utilizza la bici per spostarsi in città a qualsiasi ora. Limelight dispone di 5 tipi di segnale luminoso:

– costante a bassa intensità;

– costante a media intensità;

– costante ad alta intensità;

– lampeggiante a bassa intensità;

– lampeggiante ad alta intensità.

Un consiglio che riteniamo molto utile per i ciclisti e i pedoni è indossare anche abiti che aiutano ad essere visti da altri conducenti soprattutto con scarsa illuminazione e maltempo. In commercio esistono abiti con elementi riflettenti ad alta visibilità per uso sportivo e non.

DURATA BATTERIA KASK LIMELIGHT PER CASCO BICI

La durata della batteria, ricaricabile tramite cavo USB-C incluso, varia a seconda della modalità che si sceglie di utilizzare, fino a un massimo di circa 11 ore in modalità lampeggiante ad alta intensità. Inoltre, quando la carica della batteria raggiunge un livello inferiore al 15%, Limelight emette uno speciale segnale luminoso per avvisare l’utente. Il dispositivo Limelight si monta grazie a un attacco a clip sui caschi della linea Kask Moebius, Moebius Elite e Urban R.

KASK LIMELIGHT: PREZZO DISPOSITIVO RETROFIT E CASCO BICI

Il prezzo del Kask Limelight retrofit da applicare ai caschi della stessa azienda è di 39 euro. Il modello Moebius Limelight, ovvero il casco Moebius nelle sue 10 varianti colore, già equipaggiato di Limelight, ad un prezzo di 129 euro.