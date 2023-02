Dunlop presenta Sportmax Q-Lite: gomme hypersport per moto 300

Dunlop ha presentato il suo nuovo pneumatico sport-touring Sportmax Q-Lite per moto sportive di cilindrata medio bassa. Le nuove gomme Dunlop moto fino a 300 cc sono realizzate per massimizzare la durata e la maneggevolezza alla guida. Ecco tutte le novità.

GOMME DUNLOP SPORTMAX Q-LITE PER MOTO HYPERSPORT FINO A 300 CC

Le gomme moto Dunlop Sportmax Q-Lite, secondo le prime informazioni diffuse dal costruttore, combinano prestazioni hypersport con un battistrada ad alto chilometraggio e una maneggevolezza ottimizzata. Queste caratteristiche sono state migliorate appositamente per rendere agile la guida di moto di bassa cilindrata, come le moto 125 cc, 250 cc e fino a 300. “Il nuovo arrivato in casa Dunlop ha l’obiettivo di garantire prestazioni hypersport ad un ancora più ampio range di moto. Il profilo a raggio costante dello Sportmax Q-Lite offre al motociclista un ottimo feeling di guida a qualsiasi velocità o angolo di piega. Questa caratteristica è fondamentale per garantire ai motociclisti massima fiducia durante la guida, sia quando percorrono strade urbane, sia quando viaggiano su strade più tortuose”.

TEST DURATA GOMME MOTO DUNLOP SPORTMAX Q-LITE

Le gomme moto Dunlop Sportmax Q-Lite sostituiscono le Dunlop TT900 GP, aumentando fino al +60% il chilometraggio rispetto alla generazione precedente. Il test in questione è stato eseguito da Sumitomo Rubber Industries in Giappone nel 2021, presso lo Shirosato Test Center. Le prove hanno riguardato gomme Dunlop nelle misure 110/70-17 e 140/70-17 su YAMAHA YZF-R3 e KAWASAKI Ninja 250. I risultati dei test sono stati ottenuti attraverso la misurazione della profondità del battistrada del Dunlop Sportmax Q-Lite a confronto con TT900GP vicino all’indicatore di usura nella parte centrale dello pneumatico posteriore prima del test e dopo 1200 km.

NOVITA’ DELLE GOMME MOTO DUNLOP SPORTMAX Q-LITE

Le altre novità principali delle gomme moto Dunlop Sportmax Q-Lite fino a 300 cc sono: