Milano: Lime vince il ricorso e torna con 2.000 monopattini

2.000 monopattini in sharing di Lime tornano ad affollare le strade di Milano a seguito del rilascio della nuova autorizzazione. L’anno scorso l’operatore era stato escluso dal bando del Comune meneghino, che aveva assegnato i 6.000 monopattini in condivisione del piano cittadino alle società Bolt, Dott e Voi, ma adesso Lime (che aveva mantenuto la licenza soltanto per le bici in sharing) ha vinto i ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e al Consiglio di Stato tornando nuovamente in pista.

MILANO: CON LE E-BIKE TORNANO ANCHE I MONOPATTINI DI LIME

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di fornire ai cittadini di Milano un servizio ancora più completo, sostenibile e a zero emissioni negli spostamenti quotidiani in città”, ha dichiarato Matteo Cioffi, Regional General Manager Germany and Italy di Lime. “A Milano, i ciclisti Lime hanno già percorso oltre 10 milioni di chilometri evitando ben oltre 1 milione di viaggi in auto. Il nostro obiettivo si conferma quello di offrire un’alternativa affidabile e concreta ai mezzi privati, rendendo la micromobilità in sharing un servizio sempre più accessibile al cittadino”.

MONOPATTINI LIME A MILANO: ATTIVI I RIDE PASS

I nuovi 2.000 monopattini elettrici di Lime vanno ad aggiungersi alle 2.000 e-bike già presenti a Milano, con gli utenti del servizio potranno tornare a utilizzare i Ride Pass, gli abbonamenti a tariffa fissa. Sono pacchetti a tempo pensati sia per i monopattini che per le bici elettriche Lime e offrono 30, 60, 200 o 300 minuti utilizzabili rispettivamente entro 1, 3, 7 o 30 giorni, con soluzioni quindi più economiche rispetto al pagamento delle singole corse.

COME SI USANO I MONOPATTINI ELETTRICI DI LIME

La modalità di utilizzo dei monopattini elettrici di Lime a Milano resta sempre la stessa: il primo passo è scaricare l’app di Lime sul telefonino. Una volta creato un account, basta individuare un veicolo nelle vicinanze sulla mappa dell’app e scansionare il codice QR del monopattino per sbloccarlo. Se sulla mappa non vengono mostrate icone di veicoli disponibili, basta ingrandire la mappa per cercare in un’area più ampia. I veicoli hanno una velocità massima autolimitata e perciò non consentono di raggiungere una velocità oltre i limiti di legge. Lime consiglia l’uso del casco, così come di circolare sulle piste ciclabili.