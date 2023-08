Test monopattini elettrici 2023: 9 modelli a confronto

Gli esperti del Touring Club Svizzero (TCS) hanno verificato nel test monopattini elettrici 2023 la qualità, la sicurezza e le prestazioni di nuovi prodotti lanciati sul mercato. Il trend della micromobilità elettrica è in forte fermento e l’offerta dei produttori cresce costantemente. Sebbene molti prodotti sono simili tra loro, ci sono caratteristiche da valutare prima dell’acquisto. Il TCS ha messo a confronto 9 monopattini elettrici venduti anche online, stabilendo pro, contro e consigli utili.

TEST MONOPATTINI ELETTRICI 2023: LE PROVE DEL TCS

Il TCS ha messo alla prova 9 monopattini elettrici con un prezzo da 579 a 1359 franchi, ma il costo non è sempre indice di buono o cattivo acquisto. Su un totale di nove modelli testati, 7 hanno ricevuto il giudizio di “molto consigliati”, 1 come “consigliato”, e 1 è stato “consigliato con riserva” e nei prossimi paragrafi capiremo perché. I monopattini sono stati sottoposti a rigorose valutazioni sia sul banco di prova del laboratorio TCS specificamente attrezzato per veicoli a due ruote, sia attraverso un test pratico condotto da esperti e non. Gli elementi oggetto di verifica sono stati:

il ​​sistema di trazione ;

; l’ equipaggiamento ;

; la manovrabilità ;

; le caratteristiche di guida ;

; la sicurezza ;

; il rapporto qualità-prezzo.

In aggiunta a questi criteri tecnici, il team di esperti ha verificato la conformità dei monopattini elettrici alle normative e regolamenti vigenti.

TCS: LA QUALITÀ DEI MONOPATTINI ELETTRICI È MIGLIORATA

Innanzitutto, ci fa piacere leggere che secondo il TCS, rispetto all’ultimo test condotto nel 2019, c’è stato un miglioramento significativo nella qualità dei monopattini elettrici. Ad esempio, spiega il TCS, molti dei modelli attualmente disponibili sul mercato hanno sistemi di illuminazione anteriore e posteriore di ottima qualità. Anche i freni rispondono adeguatamente alle normative, presentando una doppia configurazione, con dispositivi di arresto sia anteriori che posteriori. Quanto sono realmente efficaci nell’utilizzo quotidiano? Sulle caratteristiche invece gli esperti sostengono che in media quasi tutti i monopattini possono rispondere alle esigenze degli utenti. Molto però dipende dall’impiego a cui si vuole destinare il monopattino elettrico acquistato.

TEST MONOPATTINI ELETTRICI 2023: SINTESI RISULTATI E CLASSIFICA

Come di consueto scorriamo la classifica dei migliori monopattini nel test 2023, dall’ultima alla prima posizione.

9.Monopattino E-trottinett Street, “consigliato con riserva”, per la velocità molto superiore ai 20 km/h stabilita dalla norma, il tachimetro impreciso, il carico fino a 100 kg, l’illuminazione scarsa, l’autonomia ridotta e l’assenza di un’app.

8.Monopattino Micro Explorer II, “consigliato”, per la leggerezza, il tempo di ricarica breve e la possibilità di piegarlo. Tra i contro però sono segnalati l’illuminazione anteriore scarsa, il carico massimo di 100 kg, l’autonomia più bassa del test, lo spazio di frenata lungo e il comfort di guida mediocre.

7.Monopattino Xiaomi 4 Pro Swiss Edition black, “molto consigliato” per buon fanale anteriore, buon recupero energia (regolabile), connettore di ricarica magnetico. Tra i contro invece sono segnalati, solo 100 kg di carico utile, il recupero sulla ruota anteriore critico su terreno scivoloso e il manubrio stretto.

6.Monopattino Yadea E-Scooter KS5, “molto consigliato” per l’illuminazione anteriore, il recupero di energia regolabile, la forcella ammortizzata, la luce di stop. Tra i contro invece sono segnalati, l’autonomia ridotta, i freni deboli, il manubrio stretto.

5.Monopattino Segway Ninebot Max G30D II, “molto consigliato” per robustezza, buon recupero energia regolabile, caricabatteria integrato, acceleratore ben dosabile, ottimo fanale anteriore, chiave RFID. Tra i contro invece sono segnalati, 100 kg carico utile, freni deboli, manubrio stretto.

4.Monopattino Ocean Drive X9 Max, “molto consigliato” per robustezza, freni migliori de test, grande autonomia, luce di stop. Tra i contro invece sono segnalati, peso maggiore del test, tempo di carica lungo, solo 100 kg carico utile, senza app.

3.Monopattino VSETT 8 Swiss Edition, “molto consigliato” per motore potente, grande autonomia, 120 kg carico utile, presenza delle frecce. Tra i contro invece sono segnalati, assenza catadiottro posteriore, acceleratore difficile da dosare, tempo di carica lungo, ammortizzatore che cigola dopo un uso breve, vibrazioni parafango posteriore, tachimetro arriva solo fino a 22 km/h, fanale posteriore debole, senza app, frecce non a norma.

2.Monopattino Soflow S04 Pro Gen 2, “molto consigliato” per motore più forte, 148 kg carico utile, buoni freni, frecce. Tra i contro invece sono segnalati, autonomia piuttosto ridotta, acceleratore difficile da dosare, motore rumoroso, modalità di guida regolabile solo con app, bassa efficienza energetica

1.Monopattino VMAX VX2 PRO ST B, “molto consigliato” per motore molto potente, grande autonomia, miglior protezione dagli spruzzi d‘acqua, 130 kg carico utile, miglior efficienza energetica, frecce e luce di stop, Tempomat. Tra i contro invece sono segnalati, cavo lungo difficile da infilare nel tubo manubrio durante l‘assemblaggio, freni deboli, tempo di carica lungo, frecce non a norma.

Clicca l’immagine sotto per vedere nel dettaglio le caratteristiche dei monopattini elettrici nel test 2023.

CONSIGLI DI RICARICA PER MONOPATTINI E BICI ELETTRICHE

Acquistare un monopattino elettrico sicuro comporta anche il rispetto di norme di buonsenso e indicazioni dei Vigili del Fuoco per evitare un’escalation di incendi come a Londra e come a New York. Ecco di seguito alcuni consigli utili per la ricarica e l’utilizzo: