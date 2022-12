NYT: “le batterie al litio causano un incendio ogni due giorni”

I vigili del fuoco di New York sono intervenuti 87 volte per incendi di batterie al litio nel 2022, in arrivo regole più severe su e-bike e batterie rigenerate

Dopo i vigili del fuoco di Londra anche quelli di New York parlano dei rischi crescenti legati alle batterie al litio di monopattini e scooter elettrici. Il numero di incendi causati dalle batterie al litio sta crescendo rapidamente man mano che si diffondono mezzi e veicoli elettrificati. Una previsione che abbiamo riportato anche nella mega indagine sugli incendi di auto elettriche su SicurAUTO.it.

87 INCENDI A NEW YORK DALLE BATTERIE AL LITIO NEL 2022

Come riporta il New York Times, gli incendi delle batterie al litio in aumento stanno diventando un problema sempre più grande per i funzionari della città. “i vigili del fuoco di New York City sono intervenuti quasi quattro volte alla settimana da gennaio. A giorni alterni, hanno affrontato un incendio causato da una batteria agli ioni di litio”. Il bilancio dei vigili del fuoco di New York riporta 87 incendi di batterie al litio in più a New York City nei primi 11 mesi del 2022 rispetto a tutto lo scorso anno. Tra gennaio e novembre 2022 gli incendi delle batterie al litio hanno provocato 6 morti e 140 feriti. Ormai le batterie al litio sono quasi in ogni dispositivo elettronico. Ma gli esperti antincendio dei vigili del fuoco newyorkesi, affermano che le batterie di e-bike, scooter e hoverboard sono particolarmente pericolose al punto che stanno valutando di inserire una sezione “sicurezza delle e-bike” nelle linee guida antincendio da fornire ai cittadini.

VV.F. DI NEW YORK: “NON RICARICARE LE BICI ELETTRICHE IN CASA”

“Le batterie e i caricabatterie presentano seri rischi per la sicurezza antincendio”, affermano i VV.F. di New York “non dovrebbero essere utilizzati al chiuso perché la maggior parte degli appartamenti non dispone di sprinkler e gli arredi domestici sono altamente infiammabili”. L’avviso segue a ruota l’allarme lanciato qualche mese fa anche dai pompieri di Londra e tiene conto dei recenti episodi:

– “Almeno cinque e-bike e scooter erano in un appartamento di un grattacielo dell’East Side dove è scoppiato un incendio il mese scorso. I vigili del fuoco hanno salvato una donna dal 20^ piano calandosi con le funi”;

– “agosto 2022, l’incendio in un appartamento ad Harlem provocato da una batteria al litio ha ucciso una bambina di 5 anni, una donna di 36 anni e ferito gravemente il padre;

– un uomo di 27 anni che faceva consegne a domicilio è morto nell’incendio scaturito dalla bici elettrica che stava caricando nel suo appartamento.

NEW YORK, IN ARRIVO IL DIVIETO DI INTRODURRE E-BIKE NEGLI EDIFICI

Le cause principali degli incendi sono l’invecchiamento, il danneggiamento o il malfunzionamento delle batterie al litio o dei dispositivi di ricarica. Anche utilizzare caricabatterie e batterie non compatibili comporta un elevato rischio di incendio. I vigili del fuoco di New York avvertono che le batterie non approvate possono sovraccaricarsi, surriscaldarsi e prendere fuoco. Per contrastare questa crescita di casi, la città ha proposto un divieto di introdurre biciclette e scooter elettronici in edifici di complessi residenziali ora al vaglio della New York City Housing Authority. Un altro disegno di legge vorrebbe vietare la vendita di pacchi batteria ricondizionati. Un altro problema che fa il paio con quello dello smaltimento non corretto di batterie al litio esauste come nel Regno Unito. Le batterie mischiate alla spazzatura domestica provocano circa 700 incendi ogni anno nei bidoni e nei centri di trattamento dei rifiuti. La BBC scrive che dalle stime dell’Environmental Services Association “gli incendi che ne derivano costano ai vigili del fuoco e agli operatori dei rifiuti circa 158 milioni di sterline all’anno”.