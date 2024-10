Torino: monopattini ed e-bike, come avere il voucher da 10 €

Iniziativa a Torino per promuovere l’uso dei mezzi pubblici e dello sharing, in particolare di monopattini elettrici ed e-bike: GTT, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo piemontese, ha unito le forze con Bird e Wetaxi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, proponendo un nuovo sistema di trasporto integrato che offre ai torinesi soluzioni di mobilità sostenibili, efficienti e personalizzate. Vediamo di che si tratta.

TORINO: USARE IN COMBINAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SHARING

In pratica, già da qualche settimana, i passeggeri dei mezzi pubblici GTT possono utilizzare i servizi di Bird e Wetaxi combinando i vantaggi del trasporto pubblico tradizionale con soluzioni moderne e sostenibili per muoversi a Torino: ad esempio raggiungere le fermate di metropolitana, autobus e tram con i monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, prenotare e pagare il taxi oppure acquistare il biglietto del treno. Allo stesso tempo, gli utenti Bird e Wetaxi hanno la possibilità di scoprire meglio la rete di trasporto pubblico GTT per spostarsi in città e su distanze più lunghe.

COME RICEVERE IL CODICE PROMOZIONALE DA 10 €

Ma come funziona in concreto? Chi acquista con l’e-commerce GTT l’abbonamento mensile Under 26, Formula U o Formula 3 (U+A), può selezionare l’operatore scelto tra Bird e Wetaxi per ricevere un codice promozionale del valore di 10 €.

Per utilizzare la promozione basta scaricare l’app dell’operatore scelto e inserire il codice promozionale all’interno dell’apposita sezione: i 10 € saranno caricati sul proprio ‘borsellino’ virtuale e si potranno spendere per uno dei servizi messi a disposizione. I codici promozionali hanno una validità limitata nel tempo, quindi bisogna utilizzarli prima della scadenza. Non è possibile convertire i codici promozionali in denaro contante e gli stessi non sono cumulabili tra loro.

Ricordiamo che Bird offre il servizio di noleggio monopattini elettrici, mentre Wetaxi mette a disposizione i servizi di prenotazione taxi, acquisto biglietti treni e di noleggio biciclette e monopattini elettrici (nella promozione non è compreso il servizio di pagamento della sosta).

TORINO: I VANTAGGI DELLA MICROMOBILITÀ INTEGRATA

L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo della micromobilità integrata, i cui vantaggi sono potenzialmente notevoli: