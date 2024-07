USA, troppi incidenti in moto: arriva il Motorcyclist Advisory Council

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, attraverso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ha recentemente annunciato la nomina di 13 membri al neonato Motorcyclist Advisory Council. Questo consiglio è destinato a fornire consulenza su questioni cruciali riguardanti la sicurezza dei motociclisti. La creazione del consiglio avviene in un contesto preoccupante: le vittime tra i motociclisti sono in aumento, nonostante una diminuzione complessiva degli incidenti stradali. Secondo le stime della NHTSA, nel 2023 le fatalità tra i motociclisti sono aumentate del 2%, rispetto ai 6.218 decessi registrati nel 2022.

CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA SICUREZZA MOTOCICLISTICA

Il Motorcyclist Advisory Council (MAC) è composto da 13 membri che rappresentano una vasta gamma di prospettive e interessi. Va ricordato che negli USA la sicurezza dei trasporti è vigilata già dall’NHTSA, agenzia governativa a cui non corrisponde alcun organismo europeo specifico in tal senso. Ora con il MAC, si amplia ulteriormente il focus sulla sicurezza stradale dei motociclisti. Tra i membri figurano rappresentanti dei dipartimenti dei trasporti statali, organizzazioni di motociclisti, associazioni per la sicurezza stradale, gruppi non governativi, ricercatori e ingegneri stradali. Questi membri collaboreranno per fornire consulenza al Segretario dei Trasporti, alla NHTSA e alla Federal Highway Administration su questioni specifiche ai motociclisti, tra cui:

Sicurezza delle motociclette e dei motociclisti

e dei motociclisti Progettazione, costruzione e manutenzione delle barriere stradali

delle barriere stradali Pratiche di manutenzione delle strade

delle strade Architettura e implementazione delle tecnologie dei sistemi di trasporto intelligenti

Tra i 13 membri nominati, troviamo:

Sunshine Beer e Jay Jackson : rappresentanti delle associazioni di motociclisti

: rappresentanti delle associazioni di motociclisti Roberta Carlson, Manjunathan Kumar, James Andrew Landini, Rita Jean Lybek e Ray Pierce : rappresentanti dei governi statali

: rappresentanti dei governi statali Roy Fair : rappresentante dei dipartimenti dei trasporti statali

: rappresentante dei dipartimenti dei trasporti statali Chanyoung Lee : rappresentante dei professionisti dei dati sulla sicurezza stradale e dell’ingegneria

: rappresentante dei professionisti dei dati sulla sicurezza stradale e dell’ingegneria Kevin Marshia : rappresentante dei funzionari del trasporto statale

: rappresentante dei funzionari del trasporto statale Eric Perry : rappresentante dei professionisti dei sistemi di sicurezza stradale

: rappresentante dei professionisti dei sistemi di sicurezza stradale Scott Schloegel e Jason Tolleson: rappresentanti dei produttori e distributori di motociclette

OBIETTIVI DEL MOTORCYCLIST ADVISORY COUNCIL

L’obiettivo principale del consiglio è migliorare la sicurezza dei motociclisti. Come ha affermato Sophie Shulman, vice amministratore della NHTSA: “Questo consiglio aiuterà a migliorare la sicurezza dei motociclisti riunendo conducenti e professionisti della sicurezza dei trasporti per promuovere soluzioni avanzate. Siamo impegnati a ridurre le fatalità tra i motociclisti e a rendere le nostre strade più sicure per chiunque le percorra”.

Shailen Bhatt, amministratore della Federal Highway, ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale affermando: “La sicurezza dei motociclisti e di tutti gli altri utenti delle strade, ponti e autostrade è di importanza fondamentale per la FHWA. Attendiamo con ansia di lavorare con i membri del consiglio mentre sviluppano raccomandazioni che possano portare a meno fatalità e lesioni gravi e a una guida più sicura per chi è in sella a una motocicletta”.

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE USA

La sicurezza stradale per motociclisti e altri utenti della strada è uno degli obiettivi chiave della National Roadway Safety Strategy (NRSS) del Dipartimento dei Trasporti. Il NRSS riconosce che i motociclisti hanno pari diritto di circolare sulle strade e che tutti i conducenti devono condividerle in modo sicuro con motociclisti, ciclisti, pedoni e altri utenti.

All’inizio di quest’anno, il Dipartimento ha pubblicato il suo Progress Report 2024, confermando che l’adozione dell’approccio di sistema sulla sicurezza rimane la base per l’implementazione del NRSS ed è fondamentale per affrontare l’aumento del numero di vittime stradali.