Batterie Li-Ion Exide più sicure con la protezione da sovraccarico

Exide Technologies, tra i principali produttori di batterie per autoveicoli e accumulatori, ha introdotto una significativa innovazione per la sua gamma di batterie moto Li-Ion destinate alle moto da strada e alla pista. Al vantaggio di un peso minore, ora associa anche una maggiore protezione contro il sovraccarico. Questa nuova funzionalità garantisce che le batterie non superino mai il limite di sicurezza di 15V durante la carica, prevenendo così danni e surriscaldamenti che potrebbero comprometterne la salute e la durata.

INNOVAZIONE CONTINUA PER UN MERCATO DINAMICO

La protezione contro il sovraccarico delle nuove batterie Li-Ion di Exide nasce dall’impegno costante dell’azienda nel rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Exide Technologies monitora e aggiorna regolarmente il proprio portafoglio prodotti, assicurando una gamma sempre più completa e tecnologicamente avanzata. Questo approccio proattivo permette di soddisfare le necessità di una clientela esigente e di garantire che le batterie offerte siano sempre all’avanguardia. Le batterie moto agli ioni di litio sono la scelta ideale che abbina una riduzione di peso rispetto alle batterie tradizionali con elettrolita acido liquido e una versatilità di montaggio tipica delle batterie al gel.

SICUREZZA E MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

La protezione da sovraccarico non solo rende le batterie Exide Li-Ion più sicure, ma ne facilita anche la manutenzione. La funzione di protezione, combinata con una corretta manutenzione regolare della batteria, aiuta a preservarne l’integrità, soprattutto durante le ricariche dopo lunghi periodi di inattività. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i motociclisti che utilizzano la loro moto stagionalmente e che necessitano di batterie pronte all’uso e affidabili.

PRESTAZIONI SUPERIORI CON PESO RIDOTTO

Le batterie Exide Li-Ion, parte della gamma Motorbike & Sport, sono ultraleggere, con un peso fino all’80% inferiore rispetto alle tradizionali batterie al piombo acido. Questo significativo risparmio di peso contribuisce a migliorare l’accelerazione e le prestazioni complessive della moto. Inoltre, queste batterie presentano una bassa auto-scarica, ideale per utilizzi stagionali, e vantano una ricarica rapida e un’elevata resistenza ai cicli di carica e scarica.

Un ulteriore vantaggio delle batterie Exide Li-Ion è la loro versatilità di installazione. Possono essere montate in qualsiasi posizione e sono pronte all’uso immediato, senza necessità di manutenzione. Tuttavia, è fondamentale utilizzare caricabatterie specifici per la tecnologia agli ioni di litio, poiché l’uso di caricabatterie tradizionali per batterie al piombo acido potrebbe compromettere la loro durata e funzionamento.